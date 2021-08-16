"Испугался, Горгона": Долина без единой морщинки на лице вызвала оторопь

Лариса Долина поучаствовала в интересной фотосъемке и поделилась результатом с фанатами.

Лариса Александровна с недавних пор является активной пользовательницей "Инстаграма". Свой аккаунт звезда регулярно пополняет свежим фотоконтентом, а под снимками часто делится с поклонниками своими сокровенными мыслями. Накануне на странице исполнительницы появилось новое фото, на котором Лариса Долина запечатлена в очень эффектном образе.

На свежем снимке женщина появилась с по-настоящему роскошной прической: ее светлые волосы завиты в пышные локоны и украшены живыми цветами. Глаза и губы 65-летней звезды аккуратно подведены, на лице при этом нет ни одной морщинки – одним словом, впечатляет.

Впечатлило новое фото певицы и ее поклонников. Однако далеко не на всех снимок произвел должный эффект – у некоторых съемка вызвала оторопь. Одни подписчики просто не смогли по достоинству оценить яркий образ, для других он и вовсе стал очередным доказательством чрезмерной любви Долиной к фотошопу.

Фолловеры написали в комментариях:

"Испугался Горгона!!!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Нечестное фото", "...оформлено красиво, но лицо компьютерное".

Впрочем, многим другим подписчикам снимок все же пришелся по душе, как и глубокомысленные слова артистки о любви, которыми она сопроводила пост. Преданные поклонники назвали Долину шикарной и мудрой женщиной.

Ранее "Дни.ру" писали о новом повороте в конфликте Ларисы Долиной и тиктокерши Вали Карнавал.