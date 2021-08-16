"Отвратительно, мерзко": Галкин в ужасе от "стопки дерьма" в центре Москвы

Максим Галкин всегда неравнодушно относится к тому, что его окружает.

На днях супруг Аллы Пугачевой в своем инстаграм-аккаунте поделился с россиянами своим возмущением относительно новой скульптуры, которую власти вскоре планируют установить на Болотной площади Москвы. Максим Галкин признался, что он плохо разбирается в современном искусстве, но считает этот памятником настоящим "кошмаром".

Юморист рассказал, что изваяние, которое, по его мнению, выглядит как "12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма", будет привезено в столицу из-за границы. Автором работы является некий модный художник по имени Урс Фишер. Юморист не знаком с этим скульптуром, но уверен, что в его работе нет никакого никакого смысла и назвать настоящим искусством это можно едва ли.

"Это реально ужасно, отвратительно, мерзко!" – заявил возмущенный Галкин.

Юморист искренне не понимает, почему никто не скажет правду о том, как выглядит эта скульптура. Он обратился к своим подписчикам с целью выяснить их мнение относительно данной работы. Многие поклонники горячо поддержали юмориста и принялись в комментариях иронизировать над реальным смыслом так называемого шедевра.

Фолловеры написали:

"Навалили)) ой, то есть наваяли" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Это просто символ "жизнь-говно"!", "ой, мать моя!!! Навалил от души", "Оказывается быть модным скульптором совсем не сложно..."

Ранее "Дни.ру" писали о том, что сын Максима Галкина вскрыл сейф своей тети.