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Шоу-бизнес
"Отвратительно, мерзко": Галкин в ужасе от "стопки дерьма" в центре Москвы

"Отвратительно, мерзко": Галкин в ужасе от "стопки дерьма" в центре Москвы

Максим Галкин всегда неравнодушно относится к тому, что его окружает.
прочитано 38 раз

На днях супруг Аллы Пугачевой в своем инстаграм-аккаунте поделился с россиянами своим возмущением относительно новой скульптуры, которую власти вскоре планируют установить на Болотной площади Москвы. Максим Галкин признался, что он плохо разбирается в современном искусстве, но считает этот памятником настоящим "кошмаром".

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Максим Александрович Галкин Юморист

Юморист рассказал, что изваяние, которое, по его мнению, выглядит как "12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма", будет привезено в столицу из-за границы. Автором работы является некий модный художник по имени Урс Фишер. Юморист не знаком с этим скульптуром, но уверен, что в его работе нет никакого никакого смысла и назвать настоящим искусством это можно едва ли.

"Это реально ужасно, отвратительно, мерзко!" – заявил возмущенный Галкин.

Юморист искренне не понимает, почему никто не скажет правду о том, как выглядит эта скульптура. Он обратился к своим подписчикам с целью выяснить их мнение относительно данной работы. Многие поклонники горячо поддержали юмориста и принялись в комментариях иронизировать над реальным смыслом так называемого шедевра.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Фолловеры написали:

"Навалили)) ой, то есть наваяли" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Это просто символ "жизнь-говно"!", "ой, мать моя!!! Навалил от души", "Оказывается быть модным скульптором совсем не сложно..."

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Максим Галкин.Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 16 августа 2021, 08:44 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву

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