Как девочка: помолодевшая Ротару потрясла Москву

В этом году визит главной "хуторянки" России и Украины был сложным вдвойне. Во-первых, закрыты границы и нет прямых рейсов из столицы Незалежной. Во-вторых, напряженная эпидемиологическая ситуация – артистка прилетела, когда Москва била антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом.
Но не приехать – с огромными сложностями и пересадками! – певица просто не могла. Ведь ее легендарный хит "Червона рута" в этом году отмечает полувековой юбилей. С ним певица и вышла на сцену ВТБ-арены.
Такого количества цветов не было больше ни для Николая Баскова, ни для Валерия Леонтьева, которые обычно собирают все. Певица просто утонула в корзинах и букетах.
Но были и премьеры. В российскую столицу София Михайловна привезла новую песню "Сердце размером с Солнце". "Я счастлива быть с вами сегодня!", – призналась Ротару, снова и снова доказывая, что музыка важнее политики.
Поклонники Народной артистки оценили и ее отличную форму – как говорится, дай бог каждому так выглядеть на 74-м году жизни. Кажется, время над ней не властно – она как девочка! Яркая, эффектная, роскошная – описывающие ее эпитеты можно подбирать долго. София Ротару достойна!
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