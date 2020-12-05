Как девочка: помолодевшая Ротару потрясла Москву

Какая "Песня года" без Софии Ротару! За 49 лет фестиваля она спела здесь более 90 хитов. Этот главный в году праздник песни звезда пропускала лишь дважды – в 2002 и 2018-м. Но последние два года, несмотря на напряженную политическую ситуацию, она непременго приезжает в Москву.

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