Слово на букву "г": Галкина жестко разнесли после скандального заявления

На днях супруг Примадонны опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видео, в котором он крайне резко высказался о скульптуре модного художника Урса Фишера, которую вскоре должны установить на Болотной площади. Возмущенный артист назвал работу скульптора "12-метровой стопкой не очень аккуратного дерьма" и в подтверждение своих слов приложил фото этого шедевра. Поклонники Максима Галкина разделили мнение юмориста и стали вместе с ним потешаться над скульптурой, не понимая ее смысла.
Однако художник Сергей Рожин не согласился с комиком и решил прояснить ситуацию. Оказывается, что установка резонансной скульптуры приурочена к открытию в столице музея современного искусства. Сама архитектурная композиция представляет собой куски глины в необработанном виде, которые преображаются в руках человека. Рожина возмутил тот факт, что Галкин усмотрел в шедевре что-то омерзительное.
"Если человек везде видит только слово на букву "г", то возникает вопрос: а где же красота в глазах смотрящего?" – заявил художник.
В комментарии "Собеседнику" художник довольно жестко разнес юмориста. Рожин объяснил, что у Галкина нет насмотренности и присутствует лишь академическое понимание искусства. По мнению художника, заявление Максима Галкина и всех тех, кто ему поддакивает, является лишь очередным свидетельством низкого уровня культуры в российском обществе.
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