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Шоу-бизнес
Слово на букву "г": Галкина жестко разнесли после скандального заявления

Слово на букву "г": Галкина жестко разнесли после скандального заявления

Максим Галкин оказался в рядах тех москвичей, которые недовольны установкой в столице шедевра современного искусства.
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На днях супруг Примадонны опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видео, в котором он крайне резко высказался о скульптуре модного художника Урса Фишера, которую вскоре должны установить на Болотной площади. Возмущенный артист назвал работу скульптора "12-метровой стопкой не очень аккуратного дерьма" и в подтверждение своих слов приложил фото этого шедевра. Поклонники Максима Галкина разделили мнение юмориста и стали вместе с ним потешаться над скульптурой, не понимая ее смысла.

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Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Однако художник Сергей Рожин не согласился с комиком и решил прояснить ситуацию. Оказывается, что установка резонансной скульптуры приурочена к открытию в столице музея современного искусства. Сама архитектурная композиция представляет собой куски глины в необработанном виде, которые преображаются в руках человека. Рожина возмутил тот факт, что Галкин усмотрел в шедевре что-то омерзительное.

"Если человек везде видит только слово на букву "г", то возникает вопрос: а где же красота в глазах смотрящего?" – заявил художник.

В комментарии "Собеседнику" художник довольно жестко разнес юмориста. Рожин объяснил, что у Галкина нет насмотренности и присутствует лишь академическое понимание искусства. По мнению художника, заявление Максима Галкина и всех тех, кто ему поддакивает, является лишь очередным свидетельством низкого уровня культуры в российском обществе.

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Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 16 августа 2021, 15:18 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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