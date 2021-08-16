"Очень жаль": Бабкина отвернулась от жаждущего встречи народа

Фестиваль "Песни России" было принято решение отменить из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19. Редакторы сообщества отметили, что причины отмены никак не зависят от Надежды Георгиевны и ее команды.
Как сообщает URA.RU, представители фестиваля подчеркнули, что им крайне жаль, что ситуация сложилась так. Однако они настроены на позитивный лад и верят в лучшее. "Надеемся на будущие встречи", – указали они в посте.
Пользователи Сети оказались крайне удивлены и расстроены. "Только эти эпидемиологические ограничения распространяются на мероприятия народного характера. На эстрадные и академические мероприятия вирус почему-то не приходит в нашем регионе", "Очень жаль, не будем печалиться вся жизнь впереди", "Печально, что встреча с Надеждой Бабкиной и "Русской песней" не состоится", "Так хотелось праздника народной песни, жаль", – прокомментировали они.
Ранее сообщалось, что одним из главных организаторов фестиваля стала партия "Единая Россия". В Сети активно обсуждали, что мероприятие может помочь представителям с предвыборной агитацией. Однако, видимо, этим планам не суждено было воплотиться в жизнь.
Популярные темы форума
На форуме тишина и полное спокойствие !!!
Давайте поиграем
как удержать мужика?
Вино и грудное вскармливание
С кем бы из звезд вы бы познакомились?
О чем говорят мужчины
Встреча , которая изменила мою жизнь
Скандал футболиста Мамаева Павла