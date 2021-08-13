Бабкина открестилась от задержанного в ее театре на репетиции артиста

На днях появилась новость о том, что артиста ансамбля Надежды Бабкиной задержали прямо на репетиции. Певица прокомментировала это.

СМИ сообщили, что в театре "Русская песня" произошло задержание 38-летнего сотрудника Дмитрия Шакина. Сообщалось, что полиция ворвалась в здание прямо во время репетиции и надела на мужчину наручники.

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До этого инцидента в Москве в районе Новосходненского шоссе был найден пистолет Макарова. Правоохранительные органы начали проверку. Было установлено, что оружие в рабочем состоянии, но его серийный номер стерт.

При встрече с полицией в театре Надежды Бабкиной Дмитрий Шакин сопротивляться не стал и добровольно последовал в отделение.

Как выяснилось, это вторая попытка задержать мужчину. Первый раз полиция застала его на улице, но тогда он скрылся. Теперь же за ним пришли на место его работы.

Пресс-атташе Надежды Бабкиной заявил, что подозреваемый никак не связан с народной артисткой и не работает с ней.

"Дмитрий не артист театра Надежды Бабкиной "Русская песня". Шакин — артист балета "Живая планета", который работает на сцене нашего театра", – отметила представитель Бабкиной.

Напомним, в день задержания артиста в театре Надежды Бабкиной никак не прокомментировали ситуацию.

Сейчас Дмитрий Шакин уже дома. В его квартире ничего подозрительного не нашли. Мужчина уже направил в прокуратуру жалобу на действия МВД.