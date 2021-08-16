Появились подробности утех Агутина: С нами были ш****

Несмотря на любовь к самым разным женщинам, исполнителю удалось сохранить брак с красавицей Анжеликой Варум. Известно, что долгие годы он активно проводил время со своим близким приятелем, Отаром Кушнашвили.

Сейчас у журналиста есть собственная программа на "Ютубе", где он рассказывает о жизни, общается и делится собственными воспоминаниями. На этот раз речь снова зашла о личном. Отар Шалвович признался в любви к другу и рассказал, что помнит их самые ранние застолья.

Ведущий передачи признался, что тогда они собирались в квартире и распивали недорогой коньяк, так как денег у них не было. Тогда Леонид Агутин жаловался ему на то, что его отказываются брать на телевидение. Отар Кушнашивили отметил также, что они оба носили необычные прически, а также страдали от перхоти. "С нами были шлюхи", – сообщил журналист.

Отвар Шалвович тут же принес свои извинения Анжелике Варум. Он признался, что в то время у них с другом не было ничего, но он был убежден, что именно Агутин однажды станет самым популярным и уважаемым певцом в стране. Сейчас брак звезды считается одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Однако артист не скрывает, что так было не всегда.

Леонид Агутин не скрывает, что жена много раз терпела его измены. "Должна была бросить меня и не трепать себе нервы", – говорил он в одном из интервью. Однако певец счастлив, что возлюбленная стойко прошла через все трудности вместе с ним.

