Прижавшийся к Преснякову Агутин вытаращил глаза: В дверях внезапно появилась Варум

Накануне Леонид Агутин отмечал свой день рождения. Он получил множество поздравлений, в том числе – от своего друга Владимира Преснякова. Супруг Натальи Подольской опубликовал в "Инстаграм" старое фото, на котором он запечатлен вместе с музыкантом. Под кадром певец отметил, что дружит в Агутиным уже 30 лет.
Интернет-пользователи посчитали снимок, который разместил Владимир, очень забавным. В кадре прижавшийся к Преснякову Агутин вытаращил глаза. Вероятно, в тот момент музыкант был крайне чем-то удивлен. Один из поклонников решил пошутить, предположив, что артист изменился в лице при виде своей возлюбленной. "В дверях внезапно появилась [Анжелика Варум]", – написал фанат.
Кстати, супруга тоже поздравила Леонида, но своеобразно. На своей странице в "Инстаграм" Анжелика оставила строки, в которых не оказалось ни слова про любовь. Официозная лексика и банальные пожелания Варум натолкнули фанатов на различные мысли. "Уф, думала, расстались", – призналась удивленная поклонница.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Леонида Агутина застали в объятиях разведенной блондинки. Певец посетил вечеринку, которую устроила известная российская певица по случаю своего 35-летия.
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