По стопам Киркорова: мокрый Агутин оголил свое дряблое тело для фото

В начале лета поп-король Филипп Киркоров поделился с подписчиками своего инстаграм-аккаунта снимком с отдыха в Дубае. Для того кадра певец позировал в одних пляжных шортах на фоне отеля Бурдж-эль-Араб. Тогда поклонники восхитились физической формой 54-летнего артиста, однако позже очевидцы вывели его на чистую воду. Оказалось, с помощью фотошопа исполнитель "уменьшил" свой живот.
Кому-кому, а Леониду Агутину ретушь не нужна. Недавно он пошел по стопам Киркорова и запечатлел себя с оголенным торсом. Хоть тело певца и выглядит дряблым из-за возраста, лишних килограммов у него практически нет. Снимок можно было увидеть в разделе "Сторис" инстаграм-аккаунта супруга Анжелики Варум.
Кстати, поклонницы восхищаются тем, как выглядит Агутин. Многие отмечают, что с возрастом исполнитель хита "Хоп-хей-лала-лей" стал только краше. "С годами вы еще привлекательнее и мудрее", "Классный мужчина", "Такой красавчик", – прокомментировали недавний снимок подписчицы артиста.
Напомним, недавно Леонид Агутин отметил 53-летие. Близкие и друзья поздравили артиста не только лично, но и публично. Например, певец и музыкант Владимир Пресняков опубликовал в "Инстаграм" старое фото, на котором запечатлен муж Анжелики Варум.
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