Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
Россияне потеряли Надежду Кадышеву
"Раздвинь ножки": всплыло имя главной любовницы Кобзона
Стало известно об исчезновении Елены Степаненко
партнеры
Воскресенье
15 августа
Лента новостей
05:57
По стопам Киркорова: мокрый Агутин оголил свое дряблое тело для фото
03:59
Свободна: Бритни Спирс разделась после победы над отцом
02:01
Оксану Федорову заметили на море в полуголом виде
23:59
"Холодная война": Дочь рассказала правду о ненависти Пугачевой к покойной Легкоступовой
22:04
Адвокат Пелагии раскрыла правду о сокрытии имущества после развода с Телегиным
20:06
"Похожа на папу": повзрослевшая дочь Табакова восхитила россиян
19:56
Гости отползали от столов: известный ведущий спустил на банкет по случаю юбилея миллион
18:02
"Папины глаза": Лепс опубликовал фото с подросшей младшей дочкой
18:00
Почему иностранные инвесторы обходят стороной сельское хозяйство на Украине
17:03
Народ бросило в дрожь от засыпанной могилы Меньшова спустя 40 дней после похорон
17:03
Крушение самолета с россиянами на борту в Турции: все подробности
16:20
"До сих пор остались": Крапивина откровенно об однополых чувствах к Лободе
15:59
Кидались посудой: Джиган с Киркоровым разгромили ресторан в Греции
15:57
Стала известна судьба пропавшей звезды фильма "Влюблен по собственному желанию"
15:54
Газманов сделал признание о свадьбе с беременной от Авербуха Арзамасовой
15:16
"Как теперь жить дальше": Собчак ошарашила желанием совершить самоубийство из-за мужчины
14:51
Раскрыт размер баснословной пенсии Меркель после отставки
14:42
"Вот поэтому не женат до сих пор": раскрыта причина одиночества красавца Корчевникова
14:07
Разочарованный решением по "Северному потоку – 2" польский эксперт обратился к Библии
14:06
В России побит абсолютный рекорд смертности от COVID-19
13:17
Тарзан показал еле прикрытую Королеву: Это лучше, чем стриптиз
12:57
"Не обманет – не проживет": Дрожжину обвинили в краже памятника с кладбища
12:57
"От кого же малыш": Евгения Добровольская забеременела от женатого мужчины
12:52
В каких случаях услуги ЖКХ должно оплачивать государство
12:44
Сафронов огорчен случившимся с Булановой из-за страшной ошибки
12:39
"Я его жестко отвоевываю": Звезда "Содержанок" рассказала о личной жизни
12:36
"Все проблемы сваливают": посол Антонов ответил США на обвинения России в заговоре
11:46
"Ничего себе": Буйнов поразил фанатов фотографиями своего огурчика
11:45
Зеленский вступился за темнокожего спортсмена: Достойнейший сын Украины
11:34
"Не считают женщин за людей": поклонники разнесли Газманова за предательство
11:19
"Лжет она": вдову Алексея Баталова поймали на вранье
10:57
Лавров возмутился призывом Зеленского уехать русским из Донбасса: В сериале получалось лучше
10:53
"Состояние пограничное": Загробный мир не отпускает вышедшую из комы МакSим
09:59
"На кладбище в Москве не пойду": дочь уехала на курорт в первую годовщину смерти Легкоступовой
06:38
"Жесть!": Дочь Джигана и Самойловой вывернула конечность
04:31
К чему снится взрыв
02:16
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 14 августа
00:14
Стало известно о целях Бритни Спирс после освобождения: Зачать еще одного ребенка
21:58
По стопам Чеховой: Макеева решилась на кардинальные перемены
21:57
"Чай и вкусности": разъевшаяся Шарапова ужаснула россиян фигурой без фотошопа
21:54
Под Волгоградом школьник умер после катания на велосипеде
21:52
"Тяжело его потерять": Бородина не может забыть покойного возлюбленного
21:32
На юге Москвы в результате ДТП пострадал ребенок
21:17
"Погружение на дно": Собчак бросила камень в огород Бузовой
20:49
В Москве строитель похитил коллегу из-за нежелания отдавать ему долг
20:34
"Зависть и злоба": дочь объяснила отсутствие фото с Салтыковой
20:23
Житель Томска зверски избил женщину в подъезде жилого дома
19:15
"Приходит новое поколение": Лукашенко рассказал о передаче власти
18:15
"Оставили право выбора": Бородина оправдалась за эксперименты над малолетней дочерью
18:11
Выдающийся российский математик умер из-за тяжелой болезни
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузову сравнили с легендарными актрисами: Одаренный человек
"Погружение на дно": Собчак бросила камень в огород Бузовой
"Все рушится": Уход Газманова ударил по его сыну
Онанирую редко и кончаю долго: Джигурда о гомосексуальном эксперименте и любимых позах в койке
Тихановская привлекла Норвегию к борьбе против Лукашенко
"Заработать деньги очень сложно": Мамаева оправдалась за безделье
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
По стопам Киркорова: мокрый Агутин оголил свое дряблое тело для фото

По стопам Киркорова: мокрый Агутин оголил свое дряблое тело для фото

Леонид Агутин похвастался обнаженным торсом.
прочитано 124 раза

В начале лета поп-король Филипп Киркоров поделился с подписчиками своего инстаграм-аккаунта снимком с отдыха в Дубае. Для того кадра певец позировал в одних пляжных шортах на фоне отеля Бурдж-эль-Араб. Тогда поклонники восхитились физической формой 54-летнего артиста, однако позже очевидцы вывели его на чистую воду. Оказалось, с помощью фотошопа исполнитель "уменьшил" свой живот.

ПО ТЕМЕ

Прижавшийся к Преснякову Агутин вытаращил глаза: В дверях внезапно появилась Варум

Изменил? Варум отправила Агутину черствое послание

 Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

Кому-кому, а Леониду Агутину ретушь не нужна. Недавно он пошел по стопам Киркорова и запечатлел себя с оголенным торсом. Хоть тело певца и выглядит дряблым из-за возраста, лишних килограммов у него практически нет. Снимок можно было увидеть в разделе "Сторис" инстаграм-аккаунта супруга Анжелики Варум.

Кстати, поклонницы восхищаются тем, как выглядит Агутин. Многие отмечают, что с возрастом исполнитель хита "Хоп-хей-лала-лей" стал только краше. "С годами вы еще привлекательнее и мудрее", "Классный мужчина", "Такой красавчик", – прокомментировали недавний снимок подписчицы артиста.

Фото: agutinleonid / Instagram

Напомним, недавно Леонид Агутин отметил 53-летие. Близкие и друзья поздравили артиста не только лично, но и публично. Например, певец и музыкант Владимир Пресняков опубликовал в "Инстаграм" старое фото, на котором запечатлен муж Анжелики Варум.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Леонид Агутин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 августа 2021, 05:57 Источник: Instagram

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ничего себе": Буйнов поразил фанатов фотографиями своего огурчика

Снимки произвели фурор

Шоу-бизнес

"От кого же малыш": Евгения Добровольская забеременела от женатого мужчины

Актриса решила оставить ребенка
Сериалы

"Я его жестко отвоевываю": Звезда "Содержанок" рассказала о личной жизни

Актриса умеет говорить жестко

Шоу-бизнес

"На кладбище в Москве не пойду": дочь уехала на курорт в первую годовщину смерти Легкоступовой

Наследница объяснила свой шаг

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+