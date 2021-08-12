"Заслужила": Разоблачившей Кабаеву Собчак всыпали по первое число

Ксения Собчак поплатилась за скандальную правду про Алину Кабаеву. Стас Садальский этому посодействовал.

Недавнее выступление Алины Кабаевой на телевидении произвело фурор. В особенности оно заинтересовало Ксению Собчак. Звездная блондинка специально узнала стоимость платья, в котором спортсменка появилась перед камерами, и опубликовала результат в Сети. Выяснилось что ценник на предмет гардероба гимнастки огромен — более 250 тысяч рублей. Происки журналистки произвели впечатление на многих россиян, в том числе на актера Стаса Садальского. Мужчина поднял эту тему в своем инстаграм-аккаунте и дал свою оценку.

Артист написал замысловатый текст, в котором осыпал комплиментами Алину Кабаеву и наградил не самыми приятными словами Ксению Собчак. Упомянул Стас Садальский и мужа журналистки Константина Богомолова, чтобы задеть теледиву за живое. В завуалированной форме актер заявил, что звездная блондинка завидует наряду чемпионки мира.

Пользователи Сети в стороне не остались и обрушились на Ксению Собчак в порыве негодования. Они мощно раскритиковали телеведущую и высказались в поддержку Алины Кабаевой. "Она деньги заработала своим трудом, куда и на что хочет, на то и тратит", "Алине можно, она звезда и заслужила", "Она у кого-то денег занимала? Что захотела, то и надела", "Достойная женщина! Ей положено и дороже!" — написали россияне к посту Стаса Садальского.

