Кушанашвили: Кабаева поставила Утяшеву на колени

Впервые за 25 лет Россия осталась без золотой медали по художественной гимнастике. По этому поводу высказались многие российские спортсмены, в том числе Ляйсан Утяшева.

В 2021 году прошли летние Олимпийские игры, за которыми следил весь мир. Ведь эти соревнование все ждали целых пять лет. Причиной стал коронавирус, из-за которого Олимпиаду в Токио перенесли на год.

Сестры Аверины не смогли завоевать главную награду. Первое место досталось спортсменке из Израиля Линой Ашрам. Дина встала на вторую ступень пьедестала, а Арина и вовсе осталась без медали.

Гимнастка Ляйсан Утяшева не смогла остаться в стороне и на своей странице в "Инстаграме" написала пост, в котором поддержала близняшек.

"У меня есть вопросы к судьям." – высказалась жена Павла Воли.

Утяшева не поняла, как Дина могла не занять первое место, ведь в ее программах не было ни одной критической ошибки. Но несмотря на это, мама двоих детей поздравила победительницу с первой медалью для ее родной страны в этом виде спорта.



Не всем пришлись по душе такие слова. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева заявила, что звезда ТНТ не может комментировать случившееся, ведь в свое время она не смогла принести своей стране главную золотую награду.

"Ляйсан была поставлена на колени" – вмешался в конфликт Отар Кушанашвили.

Он возмутился поведением величайшей спортсменки Кабаевой. Ведущий уверен, что она не имела права так жестко высказываться в сторону народной любимицы.

Также он согласился с ведущей шоу "Танцы на ТНТ", что победа израильтянке досталась незаслуженно. Он уверен, что российские спортсменки выглядели красивее, а их программы были на голову сильнее, чем у остальных.