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Шоу-бизнес
Кушанашвили: Кабаева поставила Утяшеву на колени

Кушанашвили: Кабаева поставила Утяшеву на колени

Впервые за 25 лет Россия осталась без золотой медали по художественной гимнастике. По этому поводу высказались многие российские спортсмены, в том числе Ляйсан Утяшева.
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В 2021 году прошли летние Олимпийские игры, за которыми следил весь мир. Ведь эти соревнование все ждали целых пять лет. Причиной стал коронавирус, из-за которого Олимпиаду в Токио перенесли на год.

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Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

 Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

Сестры Аверины не смогли завоевать главную награду. Первое место досталось спортсменке из Израиля Линой Ашрам. Дина встала на вторую ступень пьедестала, а Арина и вовсе осталась без медали.

Гимнастка Ляйсан Утяшева не смогла остаться в стороне и на своей странице в "Инстаграме" написала пост, в котором поддержала близняшек.

"У меня есть вопросы к судьям." – высказалась жена Павла Воли.

Утяшева не поняла, как Дина могла не занять первое место, ведь в ее программах не было ни одной критической ошибки. Но несмотря на это, мама двоих детей поздравила победительницу с первой медалью для ее родной страны в этом виде спорта.

Не всем пришлись по душе такие слова. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева заявила, что звезда ТНТ не может комментировать случившееся, ведь в свое время она не смогла принести своей стране главную золотую награду.

"Ляйсан была поставлена на колени" – вмешался в конфликт Отар Кушанашвили.

Он возмутился поведением величайшей спортсменки Кабаевой. Ведущий уверен, что она не имела права так жестко высказываться в сторону народной любимицы.

Также он согласился с ведущей шоу "Танцы на ТНТ", что победа израильтянке досталась незаслуженно. Он уверен, что российские спортсменки выглядели красивее, а их программы были на голову сильнее, чем у остальных.

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Алина Кабаева. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 15 августа 2021, 16:45 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

дикий Фанат Турищевой и Корбут.
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Гость832471
Кабаева права! Отар, как и всегда, всё переворачивает!
Отар Кушаный-швили переворачиваетКабаеву?! Да как вы смели!
Гость832471
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Гость831569
Кабаева не истина в первой инстанции! Утяшева имела право высказать свое мнение, а Кабаева вполне могла не переходить на личности. Тем более, что позже Ирина Виннер также заявила, что русских засудили. Может Кабаева "поставит на колени" и тренера, которая сделала из нее чемпионку?
Вы передёргиваете!
Гость831569
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Гость832471
Кабаева права! Отар, как и всегда, всё переворачивает!
Кабаева не истина в первой инстанции! Утяшева имела право высказать свое мнение, а Кабаева вполне могла не переходить на личности. Тем более, что позже Ирина Виннер также заявила, что русских засудили. Может Кабаева "поставит на колени" и тренера, которая сделала из нее чемпионку?
Гость832471
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Кабаева права! Отар, как и всегда, всё переворачивает!
1

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