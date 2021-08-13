"Оставили право выбора": Бородина оправдалась за эксперименты над малолетней дочерью

Несколько дней назад Ксения Бородина отвела пятилетнюю дочь Тею в салон красоты, за что подверглась критике.

Недавно ведущая "Дома-2" похвасталась в "Инстаграме" новым образом своей младшей наследницы. Ксения доверила дочь своей лучшей подруге, которая по совместительству является "лучшим мастером", и девочке окрасили волосы в темно-розовый цвет на половину длины. После того, как Ксения Бородина поделилась результатом окрашивания, подписчики завалили ее негативными комментариями.

Звезду жестко раскритиковали за то, что она позволила красить волосы маленькому ребенку. Фолловеры заметили, что Тея красива и без этого, а мастер просто испортил ей волосы. Бородина не стала терпеть негатива и ответила хейтерам.

В Сторис своего инстаграм-аккаунта брюнетка показала, как ее дочка сама выбирает цвет краски, и отметила, что ребенку никто ничего не навязывал.

"Оставили право выбора!" – оправдалась за эксперимент Ксения.

Телеведущая добавила, что Тея довольна, и, к счастью, не читает негативные комментарии. Также Ксения сразу объяснила, почему не разрешает подобных экспериментов старшей дочери: за такое могут исключить из школы.

Ранее у телеведущей возник спор с подписчицами по поводу натуральности цвета ее собственных волос. Чтобы решить этот спор, Ксения Бородина даже готова пригласить незнакомую женщину в Москву и заплатить ей деньги.