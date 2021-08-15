"Больная женщина, совершенно несчастная": раскрыто реальное положение дел в браке Пугачевой и Галкина

Музыкальный критик Сергей Соседов не упустил возможности побольнее уколоть Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву. Долгие годы обозреватель был главным поклонником вокалистки и постоянно пел ей дифирамбы. Сегодня от былой любви не осталось и следа.
"А мне Аллу жалко!" – сказал Сергей Соседов в свежем интервью. Молодой муж Максим Галкин часто показывает фото и видео с Примадонной в домашней обстановке. Критик признался, что не может видеть вокалистку в халате и в тапочках. По словам обозревателя, легенды советской эстрады, Муслим Магомаев и Клавдия Шульженко например, никогда не позволили бы показать себя в трусах или на кухне.
Соседов уверен, что Пугачева глубоко несчастна рядом с Галкиным. На Примадонну сегодня больно смотреть, говорит критик. На всех свежих видео Алла Борисовна как-то глупо улыбается.
"Я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную", – рассуждает обозреватель.
Критик полагает, что Пугачева и ее молодой избранник придумали замечательную сказку для народа. Между тем семейная идиллия в соцсетях – не показатель истинного счастья. Впрочем, Сергей не исключает, что может ошибаться, делая выводы основываясь на своих внутренних ощущениях.
Музыкальный критик отметил также, что Алла Пугачева давно потеряла аудиторию и это ее главная ее проблема. Вокалистка должна была вовремя завершить карьеру.
"Такой артистки уже не существует. Есть женщина с таким именем", – рассудил Сергей Соседов.
Популярные темы форума
Почему Россию нигде не любят?
На форуме тишина и полное спокойствие !!!
Давайте поиграем
как удержать мужика?
С кем бы из звезд вы бы познакомились?
О чем говорят мужчины
Вино и грудное вскармливание
Как начать играть?
Встреча , которая изменила мою жизнь
Скандал футболиста Мамаева Павла