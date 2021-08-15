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"Больная женщина, совершенно несчастная": раскрыто реальное положение дел в браке Пугачевой и Галкина

"Больная женщина, совершенно несчастная": раскрыто реальное положение дел в браке Пугачевой и Галкина

Примадонна имитирует идиллию с молодым мужем.
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Музыкальный критик Сергей Соседов не упустил возможности побольнее уколоть Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву. Долгие годы обозреватель был главным поклонником вокалистки и постоянно пел ей дифирамбы. Сегодня от былой любви не осталось и следа.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"А мне Аллу жалко!" – сказал Сергей Соседов в свежем интервью. Молодой муж Максим Галкин часто показывает фото и видео с Примадонной в домашней обстановке. Критик признался, что не может видеть вокалистку в халате и в тапочках. По словам обозревателя, легенды советской эстрады, Муслим Магомаев и Клавдия Шульженко например, никогда не позволили бы показать себя в трусах или на кухне.

Соседов уверен, что Пугачева глубоко несчастна рядом с Галкиным. На Примадонну сегодня больно смотреть, говорит критик. На всех свежих видео Алла Борисовна как-то глупо улыбается.

"Я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную", – рассуждает обозреватель.

Критик полагает, что Пугачева и ее молодой избранник придумали замечательную сказку для народа. Между тем семейная идиллия в соцсетях – не показатель истинного счастья. Впрочем, Сергей не исключает, что может ошибаться, делая выводы основываясь на своих внутренних ощущениях.

Музыкальный критик отметил также, что Алла Пугачева давно потеряла аудиторию и это ее главная ее проблема. Вокалистка должна была вовремя завершить карьеру.

"Такой артистки уже не существует. Есть женщина с таким именем", – рассудил Сергей Соседов.

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Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 августа 2021, 14:55 Источник: WomanHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

комментарии

Ответить:

Гость830767
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пугачева это-дэбил проплаченый, сама в 53 года заразила мужа сифилисом, и он ее бросил
Гость833705
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Зря вы так о ней. А мне прикольно смотреть, как голубок сливает видосики старой бабки, с больной харей. Мимика выдаёт болезнь Альцгеймера. Заслужила. Сколько прекрасных артистов "закрыла" ? Её коронная фраза перед режиссерами мероприятий "Выбирай! Или этО или я!". Из простенькой певички создали культ личности. Только неуверенный в себе артист, обрамит себя "кликухой": Примадонна, Императрица, Поп- король....Это, оттого, чтоб не забыли завтра. Пьеха, Кобзон, Ротару, Толкунова, Лещенко- не опускались до самокоронации. Последний концерт Пугачёвой в Кремле доказал, что она давно себя изжила.
Гость830767
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А вы правы.................пугачева-дэбил
.Гость830767
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но если честно. Соседов -Рулит
Гость830767
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дэбил проплаченый, сам в 53 живет с мамой, ни кола, ни двора, для съемок в жюри дают одежду с барского плеча, одинок и больше не ипапелен, и что то еще каркает
в зеркало посмотри, убогий
Гость833687
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Да ,все верно-после потери голоса надо было уйти достойно со сцены,раз и навсегда.Ну и конечно же фальшивые истории прикрытия понятно кого с нетрадиционной ориентацией-все это привело к падению былой популярности и всеобщему негативу в отношении самопровозглашенной примадонны.
Гость821394
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Я согласна с Соседовым на 100%
Гость822603
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Я с Соседовым согласна на все сто- он не ангел но уважаю за правду- кто Пугачиху тащил жить с голубями, затыкать других и протаскивать Пугалкиных Пуркоровых- и всех остальных на сцену- Грех большой с ее стороны- зачееееем?А таланты были задвинуты- Максюша веселится с Дроботенко а все закрыли глазы- незззззя
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