"Холодная война": Дочь рассказала правду о ненависти Пугачевой к покойной Легкоступовой

Общая песня стала причиной конфликтов между Валентиной Легкоступовой и Аллой Пугачевой.

Исполнительница хита про ягоду малину скончалась ровно год назад от тяжелой травмы. Происхождение смертельного ранения так и не установлено. Ходят слухи, что Легкоступову ударили по голове, однако по официальной версии она упала с лестницы.

Накануне годовщины дочь артистки Анэтта Бриль рассказала скрытые до сих пор подробности жизни знаменитой матери. Она поделилась подробностями войны Легкоступовой с Пугачевой. Оказалось, Примадонна крайне негативно относилась к сопернице, с которой они обе исполняли песню "Двое". "Мама исполнила ее первой, потом ее пела Алла Пугачева. Возможно, она просто ревностно к таланту мамы относилась", — поделилась Анэтта Бриль.

Дочь Легкоступовой считает, что Алла Пугачева не просто недолюбливала ее мать, а даже прямо пыталась ей навредить. Валентина Валерьевна, напротив, была поклонницей творчества Примадонны.

В годовщину смерти матери Анэтта Бриль находится в Феодосии, в Крыму. Именно там развеяли прах певицы, которая жила в этом месте с трех лет. "Днем мы поплывем на катере на то самое место и положим цветы. Место, где навсегда осталась наша мамочка", – рассказала корреспонденту Дни.ру дочь Легкоступовой.

За 40 дней до ухода из жизни певица вышла замуж за Юрия Фирсова, которого многие винят в уходе Валентины Легкоступовой. Друг семьи Сергей Дворцов сказал, что не желает видеть вдовца на кладбище, так как это было бы неправильно.