Орбакайте перепутали с 72-летней Пугачевой

50-летняя исполнительница в этом году отправилась на летний отдых в солнечную Грецию. Там она прекрасно провела время со своим мужем Михаилом Земцовым и друзьями семьи. Впечатлениями от отдыха на греческом острове Кристина Орбакайте поделилась в своем инстаграм-аккаунте.
Певица опубликовала снимки, на которых она запечатлена в пестром платье, темных очках и с ярким платком на голове. Кристина рассказала, что она отлично отдохнула, зарядилась энергией моря и солнца и теперь вновь готова отправляться на гастроли. Фанаты Орбакайте удивились тому, как сильно на свежих снимках она напоминает свою 72-летнюю мать. Кто-то из подписчиков и вовсе перепутал родственниц и даже не понял, кто именно снят на фото.
Фолловеры написали:
"Это Мама или дочь? Так похожи!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Я не узнала, красотка", "Не узнал-богатой быть".
Поклонники Орбакайте также отметили под снимками, что давно ждут концертов певицы, но, например, в Израиле выступления звезды уже трижды отменялись. В ответ исполнительница заверила, что отмена зависит не от нее, а от вводимых властями ограничений. Сама же артистка давно ждет встречи со своими зрителями.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как сильно Кристина Орбакайте изменилась в последнее время.
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