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Шоу-бизнес
Бузову назвали оружием массового поражения

Бузову назвали оружием массового поражения

Общественность уже на протяжении многих лет не устает перемывать кости Ольге Бузовой. На этот раз ее осудила Елена Воробей.
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Страна еще не забыла участие певицы и телеведущей Ольги Бузовой в спектакле во МХАТе, как экс-ведущая проекта "Дом-2" дала новый повод для обсуждения.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Как оказалось, теперь бывшая футболиста Дмитрия Тарасова будет членом жюри телепроекта X-Factor в Белоруссии. Эту новость обсудили все поклонники, хейтеры и коллеги звездной артистки. Елена Воробей тоже не осталась в стороне и вставила свои пять копеек насчет шоу талантов в ее родной стране.

"За что такое моим землякам?" – с насмешкой задается вопросом комик.

В своем личном блоге 54-летняя юмористка посвятила оппонентке целый пост.

"Мое субъективное мнение: Бузова – это современное оружие массового поражения российского производства!" – подытожила Воробей.

Подписчики Ольги, как и всегда, разделились на два фронта. Кто-то категорически не согласен с высказыванием Заслуженной артистки России и оставляет в ее социальных сетях неприятные комментарии, а кто-то поддерживает королеву хайпа и считает, что она двигается в правильном направлении.

Сама Ольга уже привыкла к негативу в свою сторону и старается не обращать внимание на завистников. Но в этот раз терпение, видимо, лопнуло и звезда ответила своей обидчице.

"Приходят новости, в которых забытые артисты оскорбляют меня самыми низменными словами. Пока все говно не выйдет, не успокоится никто!" – написала Бузова.

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Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
15 августа 2021, 12:00 Источник: Star Hit ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость832418
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...
Понятно ,почему говорит ,возмущается Воробей ,эту бездарную бузову ,обнаглели суют за деньги везде, где можно подмазать, дать взятку, ,а сейчас никто не отказывается от вливаний, нет ничего святого ,это я про МХАТ ,вот поэтому это убожество появляется везде ,а ведь у бузоой нет ни к чему таланта,способности ,просто наглость и чувство того, что она блатная и её нельзя трогать Так сейчас дали на лапу Соседова так он рад до усрачки ,,что эту идиотку поставил на уровень с Мадонной ,до этого гнабил безголосую бузову за бездарность ,а с деньгами веселее стала уроду, комплименты говорит
"План Даллеса", Гибридная война против России идут у нас семимильными шагами! Старая истина:"Хочешь уничтожить государство? Разврати его МОЛОДЁЖЬ!" - тоже активно претворяется в жизнь! Но "слуги народа" как бы не замечают этого, у них поважней заботы - набить карманы и вовремя смыться! На кой хрен нужно нам хотя бы такое Минкульт, когда "Министерство" есть, а "культура" исчезает или мутирует? Зато у нас больше всех в мире танков! Правда, покой <цензура>... они нужны будут в современной, не дай Бог, войне - никто не знает! Но зато это бездонная "кормушка" для тысяч чинарей разного калибра!
Гость832418
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...
Понятно ,почему говорит ,возмущается Воробей ,эту бездарную бузову ,обнаглели суют за деньги везде, где можно подмазать, дать взятку, ,а сейчас никто не отказывается от вливаний, нет ничего святого ,это я про МХАТ ,вот поэтому это убожество появляется везде ,а ведь у бузоой нет ни к чему таланта,способности ,просто наглость и чувство того, что она блатная и её нельзя трогать Так сейчас дали на лапу Соседова так он рад до усрачки ,,что эту идиотку поставил на уровень с Мадонной ,до этого гнабил безголосую бузову за бездарность ,а с деньгами веселее стала уроду, комплименты говорит
Бу зло - это акт мести Батьке Луке за то, что он не всегда смотрит в ...опу Маскве! А мало будет - пошлют Даню с Моргеном и Дом-2 с Давой-3,14дором!..
Гость832418
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...
Понятно ,почему говорит ,возмущается Воробей ,эту бездарную бузову ,обнаглели суют за деньги везде, где можно подмазать, дать взятку, ,а сейчас никто не отказывается от вливаний, нет ничего святого ,это я про МХАТ ,вот поэтому это убожество появляется везде ,а ведь у бузоой нет ни к чему таланта,способности ,просто наглость и чувство того, что она блатная и её нельзя трогать Так сейчас дали на лапу Соседова так он рад до усрачки ,,что эту идиотку поставил на уровень с Мадонной ,до этого гнабил безголосую бузову за бездарность ,а с деньгами веселее стала уроду, комплименты говорит
Арчеры", хозяева и кукловоды этой марионетки Бузлы, всё чётко организовали и проплатили! Ажиотаж, рекламу, "аншлаг", Бякову в карман и т.д. Зато потом "отмоют" намного больше бабла. А Бузло - это их "прачка", поэтому её и суют во все щели и пиарят к месту и не к месту. Вот и вся хитрость, тем более, что владелец канала ТНТ "Газпром Медиа", бабла, как грязи, только "отмывай" и легализуй! И все довольны, все смеются, только наши денежки от газа растворяются в чужих карманах! Затратят миллион, а проведут как 10 лямов! 9 лямов - "чистая прибыль"!
Гость828738
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Дакота хорошо поёт и сочиняет песни, что делает её выше на десять голов любого клоуна открывающего рот под фонограмму! А на счёт этой прошманде, Воробей совершенно права, подпишусь под каждым словом!
Гость833611
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...
Как может человек без талантов что-то советовать? Повезло наныть себе аудиторию, то радуйся";
"Оля, а когда вокалом нужно будет заниматься с участниками? Вы чем будете заниматься?";
"Сходи на вокзал... Сядь на поезд и уезжай в Москву", — писали подписчики.
На месте Ольги Бузовой в кресле наставника должна была оказаться Рита Дакота, однако в последний момент организаторы решили отдать предпочтение поющей телеведущей. Понятно,приехал хозяин бузовой с толстым кошельком ,подмазал,как всегда кого надо , вот поэтому это бездарное существо и села за стол жюри,хотя сама пробка Так все покупают ,
А я вот честно говоря никакой разницы не вижу:что Оля Бузова,что Рита Дакота.
...
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Понятно ,почему говорит ,возмущается Воробей ,эту бездарную бузову ,обнаглели суют за деньги везде, где можно подмазать, дать взятку, ,а сейчас никто не отказывается от вливаний, нет ничего святого ,это я про МХАТ ,вот поэтому это убожество появляется везде ,а ведь у бузоой нет ни к чему таланта,способности ,просто наглость и чувство того, что она блатная и её нельзя трогать Так сейчас дали на лапу Соседова так он рад до усрачки ,,что эту идиотку поставил на уровень с Мадонной ,до этого гнабил безголосую бузову за бездарность ,а с деньгами веселее стала уроду, комплименты говорит
...
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Как может человек без талантов что-то советовать? Повезло наныть себе аудиторию, то радуйся";
"Оля, а когда вокалом нужно будет заниматься с участниками? Вы чем будете заниматься?";
"Сходи на вокзал... Сядь на поезд и уезжай в Москву", — писали подписчики.
На месте Ольги Бузовой в кресле наставника должна была оказаться Рита Дакота, однако в последний момент организаторы решили отдать предпочтение поющей телеведущей. Понятно,приехал хозяин бузовой с толстым кошельком ,подмазал,как всегда кого надо , вот поэтому это бездарное существо и села за стол жюри,хотя сама пробка Так все покупают ,
Гость829569
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Узбеки уже повсюду.
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