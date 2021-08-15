Бузову назвали оружием массового поражения

Страна еще не забыла участие певицы и телеведущей Ольги Бузовой в спектакле во МХАТе, как экс-ведущая проекта "Дом-2" дала новый повод для обсуждения.
Как оказалось, теперь бывшая футболиста Дмитрия Тарасова будет членом жюри телепроекта X-Factor в Белоруссии. Эту новость обсудили все поклонники, хейтеры и коллеги звездной артистки. Елена Воробей тоже не осталась в стороне и вставила свои пять копеек насчет шоу талантов в ее родной стране.
"За что такое моим землякам?" – с насмешкой задается вопросом комик.
В своем личном блоге 54-летняя юмористка посвятила оппонентке целый пост.
"Мое субъективное мнение: Бузова – это современное оружие массового поражения российского производства!" – подытожила Воробей.
Подписчики Ольги, как и всегда, разделились на два фронта. Кто-то категорически не согласен с высказыванием Заслуженной артистки России и оставляет в ее социальных сетях неприятные комментарии, а кто-то поддерживает королеву хайпа и считает, что она двигается в правильном направлении.
Сама Ольга уже привыкла к негативу в свою сторону и старается не обращать внимание на завистников. Но в этот раз терпение, видимо, лопнуло и звезда ответила своей обидчице.
"Приходят новости, в которых забытые артисты оскорбляют меня самыми низменными словами. Пока все говно не выйдет, не успокоится никто!" – написала Бузова.
Популярные темы форума
Почему Россию нигде не любят?
На форуме тишина и полное спокойствие !!!
Давайте поиграем
как удержать мужика?
С кем бы из звезд вы бы познакомились?
О чем говорят мужчины
Как начать играть?
Встреча , которая изменила мою жизнь
Скандал футболиста Мамаева Павла
Полина Богатырева - гадалка которая спасла мою семью