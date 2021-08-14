Народ бросило в дрожь от засыпанной могилы Меньшова спустя 40 дней после похорон

Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 года от последствий коронавируса. Спустя три дня с артистом простились в Центральном доме кинематографистов, а затем его похоронили на Новодевичьем кладбище. На траурной церемонии присутствовали вдова режиссера Вера Алентова, его дочь Юлия Меньшова, друзья и близкие.
Очевидно, что в течение месяца родственники посещали место захоронения Меньшова, ведь оно выглядит ухоженным. При этом могила легендарного артиста даже спустя 40 дней засыпана цветами. Это говорит о всенародной любви и почтении к легендарному артисту.
Недавно Новодевичье кладбище посетила бывшая работница киностудии "Ленфильм" Ирина Павлова. Она сфотографировала место захоронения Владимира Меньшова, а также могилы Василия Ланового (умер 28 января 2021-го) и Михаила Жванецкого (умер 6 ноября 2020-го). Снимок появился в "Инстаграм".
"Какие прекрасные люди там упокоились... Светлая им всем память..", "Аж в дрожь бросило. И Лановой, и Меньшов... Так любила и люблю их...", "Зрители благодарны за человеколюбие и гражданскую позицию", – прокомментировали снимок Павловой интернет-пользователи.
Напомним, ранее в Сети появилось уникальное фото молодого Владимира Меньшова. Кадр, который впечатлил поклонников, опубликовала дочь режиссера.
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