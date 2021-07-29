Юлия Меньшова ошарашила россиян связанным с отцом мистическим совпадением

В своем инстаграм-аккаунте телеведущая рассказала, что появилась на свет в день ангела Владимира Меньшова. Артистка подчеркнула, что об этом они с родителями узнали намного позднее.
Кроме того, выяснилось, что отец захотел назвать будущую звезду экрана Юлией, а затем оказалось, что именины теледивы выпадают на 29 июля. У Юлии Меньшовой день рождения 28 июля. "Угадал — все!", — поразилась ведущая.
Также знаменитость призналась, что неслучайность этих совпадений она особенно сильно почувствовала в 2021 году, передает Пятый канал. Так, когда ее поддерживают поклонники в соцсетях, она ощущает незримое присутствие режиссера. По словам Юлии Меньшовой, след отцовской любви теперь возвращается ей, как будто охраняя от зла.
Напомним, Владимир Меньшов умер в возрасте 81 года 5 июля. Причиной кончины режиссера стали последствия коронавируса. Вместе с ним лечилась от коварного недуга его жена – актриса Вера Алентова. К счастью, звезду удалось спасти. Ранее стало известно, что Юлия Меньшова покинула Москву после смерти отца.
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