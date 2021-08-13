В театре сообщили о состоянии здоровья истощенной Алентовой

Болезнь сильно ударила по здоровью Веры Алентовой. Но по сравнению со смертью супруга это было ничто. Все вместе оказало на актрису колоссальное действие. Сейчас ее не узнать. Алентова сбросила вес и выглядит грустной и истощенной.
Это заметили зрители, когда Алентова впервые после несчастий вышла на сцену. Худрук театра Пушкина Евгений Писарев ответил на вопросы поклонников о состоянии здоровья Веры Алентовой.
Напомним, Вера Алентова хотела выйти на работ еще в августе. Возможно, пыталась заполнить пустоту активной деятельностью. Некоторым показалось, что прошло слишком мало времени с момента смерти Меньшова, многие волновались за состояние вдовы режиссера.
Но по словам художественного руководителя театра, если бы Алентовой было плохо, она не вышла бы на сцену. Он попроси поклонников и журналистов не муссировать эту тему, а лучше поговорить о творчестве великой актрисы. Напомним, актриса сыграла в спектаклях "Семейка Краузе" и "Ложные признания".
Напомним, 5 июля режиссер Владимир Меньшов умер в возрасте 81 года. Его организм не справился с последствиями ковида. Легенду отечественного кинематографа похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
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