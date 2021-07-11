Редкое фото работающего на шахте Меньшова в молодости произвело фурор

В Сети появился уникальный снимок молодого Владимира Меньшова. Кадр впечатлил россиян.

Артистка Юлия Меньшова обнародовала удивительный снимок покойного отца из архивного фонда. Он был сделан около 60 лет назад — в то время, когда Владимир Валентинович еще не прославился, как выдающийся актер и режиссер. Дочь усопшей легенды разместила снимок в инстаграм-истории, после сохранения им поделился "Пятый канал".

Юлия Меньшова дополнила кадр небольшой историей о прошлом гениального родителя. Еще не будучи известным, мужчина работал на воркутинской шахте, рассчитывая занять место диктора на местном телевидении.

Этот план Владимира Меньшова не увенчался успехом — ему пришлось остаться рабочим. Заветная должность досталась его другу Константину, который тоже пробовал свои силы, как диктор. После тяжелых смен под землей Владимир Меньшов возвращался домой и смотрел, как товарищ вещает с экрана последние известия.

Напомним, Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года после перенесенного коронавируса. На момент смерти ему был 81 год. Звезду советского кино похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами писателя Михаила Жванецкого, театрального режиссера Галины Волчек, актера Василия Ланового и режиссера Марка Захарова. Вся страна глубоко скорбит об утрате великого человека.