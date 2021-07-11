Редкое фото работающего на шахте Меньшова в молодости произвело фурор

Артистка Юлия Меньшова обнародовала удивительный снимок покойного отца из архивного фонда. Он был сделан около 60 лет назад — в то время, когда Владимир Валентинович еще не прославился, как выдающийся актер и режиссер. Дочь усопшей легенды разместила снимок в инстаграм-истории, после сохранения им поделился "Пятый канал".
Юлия Меньшова дополнила кадр небольшой историей о прошлом гениального родителя. Еще не будучи известным, мужчина работал на воркутинской шахте, рассчитывая занять место диктора на местном телевидении.
Этот план Владимира Меньшова не увенчался успехом — ему пришлось остаться рабочим. Заветная должность досталась его другу Константину, который тоже пробовал свои силы, как диктор. После тяжелых смен под землей Владимир Меньшов возвращался домой и смотрел, как товарищ вещает с экрана последние известия.
Напомним, Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года после перенесенного коронавируса. На момент смерти ему был 81 год. Звезду советского кино похоронили на Новодевичьем кладбище, рядом с могилами писателя Михаила Жванецкого, театрального режиссера Галины Волчек, актера Василия Ланового и режиссера Марка Захарова. Вся страна глубоко скорбит об утрате великого человека.
Популярные темы форума
ЗАСРАНАТА ИСПОГАНИЛА ФОРУМ.
Какие певцы вам не нравятся?
Ребёнок не слушается. Что делать?
НАТАЛЬЯ ОБРЕЗАЛА СЕБЕ ЯЙЦА. КАСТРИРОВАННАЯ.
Перенос мокрой зоны
Как вы относитесь к мотоциклистам?
Какое имя красивее?
У НАТАЛЬИ НАЧАЛАСЬ ТЕЧКА.
НАТАЛЬЯ ОТКРЫЛА ШКОЛУ ВОНЮЧЕК.
Купить мухоморы от прямого поставщика.