"Похожа на папу": повзрослевшая дочь Табакова восхитила россиян

Марина Зудина выложила в своем блоге в "Инстаграм" фото с отдыха, на которых изображена их с Олегом Табаковым 15-летняя дочь.

Вдова народного артиста отдыхает в Хорватии с семьей. Марина опубликовала серию снимков, на части которых дочка еще совсем маленькая, а на остальных – уже повзрослевшая Мария Табакова. "В том же месте, но в разные годы! Разница уже заметна талант (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала Зудина.

Поклонники засыпали юною наследницу комплиментами. "Какая красавица дочка!", "Маша, конечно, прекрасная", "Красивая девушка, похожа на папу", "Маша прекрасна и тогда, и сейчас!", – написали фанаты.

Марина Зудина призналась, что дочка очень похожа на нее в 15 лет. Ранее она публиковала фото и видео с их совместной фотосессии. "Если кому-то интересно, какой я была в 14-15 лет, то можно это увидеть", – написала Марина.

Недавно артистка рассказывала, что омрачало их с Табаковым идеально счастливый брак. Зудина призналась, что именно болезнь Олега Павловича мешала ему нормально существовать последние несколько лет. Вдова старается верить, что сейчас наступила ее третья жизнь, "чтобы увидеть впереди не тупик, а новые горизонты". Марина Зудина поддерживала Юлию Меньшову после смерти отца, отметив, что нужно вспоминать счастливые моменты, они помогают справиться с утратой. "Время лишь затягивает раны, а дальше мы живем с осознанием того, что потеряли", – написала Марина под фото Юлии с отцом.