Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
Россияне потеряли Надежду Кадышеву
"Раздвинь ножки": всплыло имя главной любовницы Кобзона
Стало известно об исчезновении Елены Степаненко
партнеры
Суббота
14 августа
Лента новостей
20:06
"Похожа на папу": повзрослевшая дочь Табакова восхитила россиян
19:56
Гости отползали от столов: известный ведущий спустил на банкет по случаю юбилея миллион
18:02
"Папины глаза": Лепс опубликовал фото с подросшей младшей дочкой
18:00
Почему иностранные инвесторы обходят стороной сельское хозяйство на Украине
17:03
Народ бросило в дрожь от засыпанной могилы Меньшова спустя 40 дней после похорон
17:03
Крушение самолета с россиянами на борту в Турции: все подробности
16:20
"До сих пор остались": Крапивина откровенно об однополых чувствах к Лободе
15:59
Кидались посудой: Джиган с Киркоровым разгромили ресторан в Греции
15:57
Стала известна судьба пропавшей звезды фильма "Влюблен по собственному желанию"
15:54
Газманов сделал признание о свадьбе с беременной от Авербуха Арзамасовой
15:16
"Как теперь жить дальше": Собчак ошарашила желанием совершить самоубийство из-за мужчины
14:51
Раскрыт размер баснословной пенсии Меркель после отставки
14:42
"Вот поэтому не женат до сих пор": раскрыта причина одиночества красавца Корчевникова
14:07
Разочарованный решением по "Северному потоку – 2" польский эксперт обратился к Библии
14:06
В России побит абсолютный рекорд смертности от COVID-19
13:17
Тарзан показал еле прикрытую Королеву: Это лучше, чем стриптиз
12:57
"Не обманет – не проживет": Дрожжину обвинили в краже памятника с кладбища
12:57
"От кого же малыш": Евгения Добровольская забеременела от женатого мужчины
12:52
В каких случаях услуги ЖКХ должно оплачивать государство
12:44
Сафронов огорчен случившимся с Булановой из-за страшной ошибки
12:39
"Я его жестко отвоевываю": Звезда "Содержанок" рассказала о личной жизни
12:36
"Все проблемы сваливают": посол Антонов ответил США на обвинения России в заговоре
11:46
"Ничего себе": Буйнов поразил фанатов фотографиями своего огурчика
11:45
Зеленский вступился за темнокожего спортсмена: Достойнейший сын Украины
11:34
"Не считают женщин за людей": поклонники разнесли Газманова за предательство
11:19
"Лжет она": вдову Алексея Баталова поймали на вранье
10:57
Лавров возмутился призывом Зеленского уехать русским из Донбасса: В сериале получалось лучше
10:53
"Состояние пограничное": Загробный мир не отпускает вышедшую из комы МакSим
09:59
"На кладбище в Москве не пойду": дочь уехала на курорт в первую годовщину смерти Легкоступовой
06:38
"Жесть!": Дочь Джигана и Самойловой вывернула конечность
04:31
К чему снится взрыв
02:16
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 14 августа
00:14
Стало известно о целях Бритни Спирс после освобождения: Зачать еще одного ребенка
21:58
По стопам Чеховой: Макеева решилась на кардинальные перемены
21:57
"Чай и вкусности": разъевшаяся Шарапова ужаснула россиян фигурой без фотошопа
21:54
Под Волгоградом школьник умер после катания на велосипеде
21:52
"Тяжело его потерять": Бородина не может забыть покойного возлюбленного
21:32
На юге Москвы в результате ДТП пострадал ребенок
21:17
"Погружение на дно": Собчак бросила камень в огород Бузовой
20:49
В Москве строитель похитил коллегу из-за нежелания отдавать ему долг
20:34
"Зависть и злоба": дочь объяснила отсутствие фото с Салтыковой
20:23
Житель Томска зверски избил женщину в подъезде жилого дома
19:15
"Приходит новое поколение": Лукашенко рассказал о передаче власти
18:15
"Оставили право выбора": Бородина оправдалась за эксперименты над малолетней дочерью
18:11
Выдающийся российский математик умер из-за тяжелой болезни
18:10
Неузнаваемый актер "Универа" и его жена отпраздновали 10-летие совместной жизни
17:59
В театре сообщили о состоянии здоровья истощенной Алентовой
17:56
"На *** с эстрады!": Крутой сорвался на гадскую брань
17:39
"Назвал меня свиньей?": униженная Брыльска врезала Охлобыстину
17:31
Ковид убил звезду латиноамериканских сериалов: похороны будут тайными
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузову сравнили с легендарными актрисами: Одаренный человек
"Погружение на дно": Собчак бросила камень в огород Бузовой
"Все рушится": Уход Газманова ударил по его сыну
Онанирую редко и кончаю долго: Джигурда о гомосексуальном эксперименте и любимых позах в койке
Тихановская привлекла Норвегию к борьбе против Лукашенко
"Заработать деньги очень сложно": Мамаева оправдалась за безделье
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Похожа на папу": повзрослевшая дочь Табакова восхитила россиян

"Похожа на папу": повзрослевшая дочь Табакова восхитила россиян

Марина Зудина выложила в своем блоге в "Инстаграм" фото с отдыха, на которых изображена их с Олегом Табаковым 15-летняя дочь.
прочитано 330 раз

Вдова народного артиста отдыхает в Хорватии с семьей. Марина опубликовала серию снимков, на части которых дочка еще совсем маленькая, а на остальных – уже повзрослевшая Мария Табакова. "В том же месте, но в разные годы! Разница уже заметна талант (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала Зудина.

ПО ТЕМЕ

"Хотела этого": юная Зудина мечтала разорвать отношения с престарелым Табаковым

 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

 Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

Поклонники засыпали юною наследницу комплиментами. "Какая красавица дочка!", "Маша, конечно, прекрасная", "Красивая девушка, похожа на папу", "Маша прекрасна и тогда, и сейчас!", – написали фанаты.

Марина Зудина призналась, что дочка очень похожа на нее в 15 лет. Ранее она публиковала фото и видео с их совместной фотосессии. "Если кому-то интересно, какой я была в 14-15 лет, то можно это увидеть", – написала Марина.

Недавно артистка рассказывала, что омрачало их с Табаковым идеально счастливый брак. Зудина призналась, что именно болезнь Олега Павловича мешала ему нормально существовать последние несколько лет. Вдова старается верить, что сейчас наступила ее третья жизнь, "чтобы увидеть впереди не тупик, а новые горизонты". Марина Зудина поддерживала Юлию Меньшову после смерти отца, отметив, что нужно вспоминать счастливые моменты, они помогают справиться с утратой. "Время лишь затягивает раны, а дальше мы живем с осознанием того, что потеряли", – написала Марина под фото Юлии с отцом.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
14 августа 2021, 20:06 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Счастливая вдова Табакова и обтянутая кожей Мороз: как прошла премьера сериала "Медиатор"

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Газманов сделал признание о свадьбе с беременной от Авербуха Арзамасовой

Певец рассказал о своей любви к актрисе
Шоу-бизнес

"Как теперь жить дальше": Собчак ошарашила желанием совершить самоубийство из-за мужчины

Все так серьезно?

Шоу-бизнес

Тарзан показал еле прикрытую Королеву: Это лучше, чем стриптиз

Поклонники в восторге

Шоу-бизнес

"Ничего себе": Буйнов поразил фанатов фотографиями своего огурчика

Снимки произвели фурор

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+