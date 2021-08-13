Обвиняют в мошенничестве: близкого человека Бородиной разыскивает Интерпол

Первый муж Ксении Бородиной – Юрий Будагов объявлен в розыск.

В последние недели имя Ксении Бородиной в основном звучит в связи с ее резонансным разводом со вторым супругом – бизнесменом Курбаном Омаровым. Теперь же о ведущей "Дома-2" публике невольно напомнил ее первый муж и отец ее старшей дочери Марии. Ксения Бородина и Юрий Будагов пробыли в браке около трех лет, но еще в 2011 году пара распалась и оформила официальный развод.

Еще в начале лета экс-избранника телеведущей стал разыскивать Интерпол, а вчера Останкинский районный суд Москвы заочно арестовал мужчину. Бизнесмена обвиняют в финансовом мошенничестве. Проблемы с законом у Будагова начались ещё два года назад. Экс-супруг Бородиной ранее стал организатором Федерации спортивного покера, а затем его заподозрили в денежных махинациях. Как удалось выяснить "МК", обвинения в адрес Будагова связаны с переводом крупной суммы по какой-то фальшивой доверенности.

В настоящее время экс-супруга телеведущей в России нет. По некоторым данным, мужчина находится в Великобритании, однако точного подтверждения этой информации нет. Поддерживают ли Ксения и ее дочь Маша отношения с находящимся в бегах близким человеком – неизвестно. Однако после развода родителей Маша продолжала общаться с папой и даже посещала его новую семью.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Ксения Бородина взорвалась из-за вопроса о разводе со вторым супругом.