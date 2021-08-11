"Не любила, вот и бросила": мечтающую о счастье Бородину ткнули в больное место

На днях стало известно о том, что знаменитые супруги официально развелись. После оба отправились праздновать это событие. Но поклонники пары оказались обескуражены и до сих пор гадают, что же стало истинной причиной развода. По этому поводу решил высказаться и давний знакомый Ксении Бородиной певец Данко, который, кажется, наступил на больное место.
Исполнитель уверен, что между экс-супругами не было настоящих чувств, ведь главной любовью телеведущей был экс-участник группы "Динамит" Леня Нерушенко, которого уже нет в живых. Для Ксении его смерть стала настоящим ударом. Что касается всех остальных мужчин в жизни брюнетки, то они, по мнению Данко нужны ей лишь для здоровья.
"Она не любила Курбана, вот и бросила", – заявил певец "Собеседнику".
Знаменитость, потерявшая возлюбленного, продолжала искать семейного счастья, поэтому и создала семью с Омаровым, но счастья не получилась. Очевидно, выбор Ксении стал ошибкой, а боль, вероятно, так и живет в ее сердце.
Возлюбленная Данко Мария Силуянова добавила, что у Ксении Бородиной стоит целая очередь таких, как Омаров. Женщина уверена, что телеведущая еще сможет выбрать себе любого, которого только захочет.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ксения Бородина взорвалась после болезненного вопроса о разводе.
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