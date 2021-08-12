Бородина пригласила незнакомую женщину в Москву за деньги

Недавно Ксению Бородину обвинили в ненатуральности ее внешности. Одна из подписчиц уверяла, что ведущая обколола свои губы, которые теперь кажутся большими. Также Ксению обвинили в ненатуральности цвета волос.
Бородину возмутил этот факт, и она пообещала выплатить миллион рублей своей обидчице, если та докажет правоту. Об этом Бородина рассказала в своем "Инстаграм".
Все началось с того, что подписчица попросила Ксению Бородину сказать, какой краской она красит волосы. На это ведущая "Дома-2" заявила, что это ее натуральные волосы.
"Да врет она, конечно", – ответила пользовательница Сети.
В ответ на это Ксения Бородина пригласила подписчицу в Москву и пообещала сходить с ней в салон на экспертизу. Если мастера выявят ненатуральность, Бородина заплатит ей миллион. Если же все у Ксении окажется от природы – тогда миллион будет должна подписчица.
Также Бородина сообщила, что с 20 лет красила волосы. Однако последние три года отказалась от посещения парикмахерских.
Ранее "Дни.ру" писали, что Ксения Бородина взорвалась после вопроса поклонницы об изменах мужа. Ведущая посоветовала не терпеть такое отношение к себе и срочно уходить.
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