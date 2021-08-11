"Никогда не будет уважать женщину!": Бородина взорвалась после вопроса о разводе

После развода с бизнесменом Курбаном Омаровым 38-летняя ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина только и успевает отвечать на вопросы поклонников о причинах расставания пары.
Судя по всему, телеведущая не слишком расстраивается из-за того, что осталась без мужа. Каждый день она демонстрирует в своем "Инстаграм" отличное настроение и работоспособность, а на критику поклонников по-прежнему резко отвечает.
На днях она призвала советчиков не лезть в ее жизнь, раз она этого не просит. При этом сама Ксения Бородина рада дать совет кому угодно.
Одна из подписчиц спросила, как пережить измену любимого, и стоит ли прощать ее. После затронутой темы Бородина взорвалась и написала длинную тираду.
"Конечно же уходить! Пусть это тяжело очень, но сделайте это ради себя любимой. Зачем вы это терпите? Он никогда не будет уважать женщину, которая терпит. Будет только хуже. Отпустите его, а лучше уходите сами", – написала Ксения Бородина.
Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров прожили в браке шесть лет. Сразу после свадьбы муж ведущей изменил ей, но тогда Ксении удалось переступить через сея и простить измену.
Популярные темы форума
Начальник самоутверждается за счет сотрудников
На форуме тишина и полное спокойствие !!!
Почему Россию нигде не любят?
Давайте поиграем
Новые границы Москвы
С кем бы из звезд вы бы познакомились?