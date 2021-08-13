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Шоу-бизнес
Тяжелобольную МакSим выписали из больницы

Тяжелобольную МакSим выписали из больницы

Некоторое время назад стало известно о том, что артистка вышла из комы и чувствует cебя намного лучше. Теперь ее выписали из больницы.
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Около месяца о здоровье певицы МакSим не было ничего известно. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому, а дальше – лишь слухи и предположения, которые ежедневно обрушивались на близких и поклонников знаменитости. Менеджер звезды вынуждена была постоянно отслеживать происходящее, чтобы не вводить публику в заблуждение.

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Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Страшная ситуация сохранялась долго. Многие эксперты перестали верить в лучшее, а фанаты не прекращали петь песни знаменитости и запускать различные флешмобы. И вот случилось чудо, на которое все надеялись. Марина Абросимова пришла в себя и пошла на поправку. Сперва об этом сообщила ее представительница, а затем и сама знаменитость вышла на связь, чтобы поблагодарить всех неравнодушных.

Тогда МакSим опубликовала трогательный пост, а потом и забавную "историю" в личном блоге. Вся страна выдохнула. Теперь появилась еще одна радостная новость: артистка не только чувствует себя намного лучше, но и отправляется домой, чтобы продолжить лечение там. Певица мечтает обнять детей. Она боялась, что больше никогда не сможет сделать этого.

Директор звезды, Маргарита Соколова, рассказала, что решение было принято самой Мариной. Она лично попросила медицинских работников отпустить ее домой, чтобы быть рядом с родными. Видимо, врачи пошли навстречу исполнительнице.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 августа 2021, 14:36 Источник: Super ✓ Надежный источник
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Шесть главных хитов певицы МакSим

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