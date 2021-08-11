Обнародован первый снимок МакSим после выхода из комы

Еще недавно вся страна, скрестив пальцы, ждала радостных новостей о состоянии МакSим. Теперь артистка вышла из комы и даже пообщалась с поклонниками.

На днях звезда опубликовала свой первый пост. Она поблагодарил всех тех, кто оставался с ней и до последнего верил в то, что все будет хорошо. Знаменитость подчеркнула, что надеется в скором времени восстановиться и поблагодарить своих поклонников лично. Артистка отметила, что пока все еще слаба. Пост вызвал невероятное количество эмоций у пользователей Сети.

Публикация тут же распространилась по всем соцсетям. Все принялись исполнять песни певицы и писать о том, как счастливы слышать ее и осознавать, что теперь все в порядке. О полном выздоровлении пока говорить рано, но МакSим чувствует себя вполне неплохо, настроена только на позитивный лад и постепенно идет на поправку.

Теперь Марина Абросимова опубликовала долгожданную "историю". Все время пока артистка находилась в коме ее популярный личный блог пустовал, что наводило тоску на всех неравнодушных. Теперь звезда показала фото врача.

На кадре медицинский работник стоит в специальном костюме. Белое одеяние разрисовано разноцветными маркерами. На нем написано "МакSим здесь и сейчас", а рядом забавно изображена и сама певица в юбке и с фиолетовыми волосами. Артистка отметила, что сотрудники учреждения крайне участливы и занимаются каждым пациентом так, как будто он для них родной.

