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Певица МакSим в коме: все подробности

Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com

В середине июня 2020 года стало известно о том, что популярная певица МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) попала в больницу. Артистка рассказала, что почувствовала себя плохо незадолго до концерта в Казани 12 июня, но решила не отменять выступление, чтобы не расстраивать поклонников.

Врачи диагностировали у звезды пневмонию. По некоторым данным, на момент госпитализации у МакSим было поражение легких 40%. Состояние артистки стремительно ухудшалось, и медики решили ввести ее в медикаментозную кому и подключить к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких).

Однако этот метод лечения оказался бессилен, МакSим стало только хуже. Близкие артистки сообщили, что недавно ее перевели на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Это метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности.

Россияне молятся за исполнительницу хита "Вдоль ночных дорог". Поклонники надеются, что МакSим сможет победить страшный недуг и вернуться на сцену. "Посылаем тебе свою силу, свою энергию, свои наилучшие пожелания!", – пишут неравнодушные пользователи Сети.

Последние подробности о состоянии находящейся в коме МакSим Вы можете узнать из сюжета на сайте "Дни.ру".

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