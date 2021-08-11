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Шоу-бизнес
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 11 августа

Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 11 августа

Марина Абросимова, известная публике как певица Максим, все еще находится под пристальным наблюдением врачей.
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В течение многих недель россияне дружно переживали за 38-летнюю исполнительницу, оказавшуюся в больнице в крайне тяжелом состоянии. На прошлой неделе поклонники Абросимовой, наконец, смогли вздохнуть с облегчением – состояние певицы Максим значительно улучшилось.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Известно, что теперь с каждым днем знаменитая пациентка все больше приходит в норму. Женщина уже не просто общается жестами, как раньше. Теперь певица может самостоятельно дышать, есть, разговаривать и даже пытается передвигаться. Такие серьезные улучшения дали врачам повод для перевода артистки из реанимации в обычную палату.

Накануне Марина Абросимова даже нашла в себе силы выйти на связь с поклонниками в "Инстаграм". Исполнительница призналась, что она еще слаба, и сердечно поблагодарила всех, кто переживал за нее, врачей, буквально вытащивших ее с того света, и самого Господа Бога. Артистка рассказала: когда она пришла в себя, то просто не могла поверить, что провела в коме больше месяца.

О полном выздоровлении звезды говорить пока рано. Впереди женщину еще ждет долгое восстановление, но чудо уже произошло. Директор певицы Максим Маргарита Соколова рассказала, что не за горами и выписка из больницы, однако точную дату этого события врачи пока не сообщают.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2021, 02:23 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шесть главных хитов певицы МакSим

комментарии

Ответить:

Гость827845
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вона, как вы тут статейки-то крапаете,раньше,чем в 22 часа сводки на след .день выдаёте..все -то вы блиин ,знаете,все-то вы умеете.
Naf
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Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 11 августа
Автор: Марина Фай 11 августа 2021, 02:23

вообще-то ещё 10 августа не закончилось .
1

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