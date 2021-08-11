"Образ деревенщины": вывалившую все прелести Бузову разнесли

Ольга Бузова продемонстрировала наряд, который выбрала для съемок белорусской версии шоу "Х Фактор". Ранее стало известно, что именно ее пригласили стать ведущей телепрограммы. На кадрах знаменитость предстала в белом коротком блестящем платье с глубокими вырезами по бокам и бросающимся в глаза декольте. Длинные ноги артистки подчеркнули светлые лодочки на высоких каблуках.

Помимо сверкающих туфель, звезда разнообразила кокетливый образ массивными серьгами и подвеской. От спокойного макияжа поющая ведущая отказалась, сделав яркий акцент на губах. Длинные волосы дива собрала в тугой высокий хвост.

Певица рассказала, что программа открыла свой отборочный тур. Она призвала всех участвовать в конкурсе и напомнила, что жизнь лишь одна, а потому необходимо отбросить все страхи и начать наслаждаться моментом. "Я с вами", – написала Ольга Бузова.

Однако подписчики, видимо, не совсем одобрили посыл. В комментариях они просто разнесли поющую ведущую. Публике не понравился ни откровенный костюм знаменитости, ни то, как она себя позиционирует. "Не понимаю, почему нужно быть почти голой", "Образ деревенщины", "Господи, как дешево", "Неужели нельзя при таких доходах одеться достойно", "Года идут, а юбка все короче", "Сложно это назвать платьем", "Какой колхоз", – возмутились они.

