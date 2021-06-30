Вторая Проклова: Арзамасова рассказала об интиме с Авербухом в 15 лет

Российская актриса Лиза Арзамасова счастлива в браке с фигуристом Ильей Авербухом, который старше ее на 21 год. Пара поженилась зимой прошлого года и ждет ребенка. Поклонники догадались, что замуж актриса выходила уже будучи в положении.
Многих волнует вопрос, когда же в таком случае начались отношения звезды сериала "Папины дочки" Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха? В 2010 году актриса приняла участие в съемках шоу "Лед и пламень" на Первом канале. Программу ставил как раз Авербух. На тот момент Лизе было всего 15. Неужели роман пары завязался уже тогда, гадают фанаты. В Сети об этом только и говорят. Конечно, не удивительно, что больше всего людей интересует вопрос интима. В таком случае Лиза Арзамасова недалеко ушла от актрисы Елены Прокловой, у которой спустя много лет открылись глаза на ужас и грязь ранней интимной жизни.
В свежем интервью 26-летняя Лиза Арзамасова ответила на этот больной вопрос. Она заявила, что в 2010 году у нее не было отношений с Авербухом.
"Просто случилось совпадение двух людей в пространстве, времени, порывах, интересах в литературе, музыке, живописи", – романтизировала тему Лиза Арзамасова.
Беременная актриса добавила, что сейчас она счастлива благодаря своему прославленному супругу. При этом Арзамасова добавила, что с детства не верит в сказки про принцесс и относится к реальной жизни гораздо прозаичнее.
Популярные темы форума
Отношения
Что делать?
Даня Милохин
Подскажите проверенную гадалку?1
АНИ ЛРАК КОНСТАНТИН МЕЛАДЗЕ
У вас уже пошли дожди?
Сделала вакцину теперь плохо
Критические дни не регулярные
Прямая линия с Путиным