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Шоу-бизнес
Вторая Проклова: Арзамасова рассказала об интиме с Авербухом в 15 лет

Вторая Проклова: Арзамасова рассказала об интиме с Авербухом в 15 лет

Лиза Арзамасова ответила на вопрос, были ли у нее отношения с Ильей Авербухом десять лет назад.
прочитано 491 раз

Российская актриса Лиза Арзамасова счастлива в браке с фигуристом Ильей Авербухом, который старше ее на 21 год. Пара поженилась зимой прошлого года и ждет ребенка. Поклонники догадались, что замуж актриса выходила уже будучи в положении.

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Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

Многих волнует вопрос, когда же в таком случае начались отношения звезды сериала "Папины дочки" Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха? В 2010 году актриса приняла участие в съемках шоу "Лед и пламень" на Первом канале. Программу ставил как раз Авербух. На тот момент Лизе было всего 15. Неужели роман пары завязался уже тогда, гадают фанаты. В Сети об этом только и говорят. Конечно, не удивительно, что больше всего людей интересует вопрос интима. В таком случае Лиза Арзамасова недалеко ушла от актрисы Елены Прокловой, у которой спустя много лет открылись глаза на ужас и грязь ранней интимной жизни.

В свежем интервью 26-летняя Лиза Арзамасова ответила на этот больной вопрос. Она заявила, что в 2010 году у нее не было отношений с Авербухом.

"Просто случилось совпадение двух людей в пространстве, времени, порывах, интересах в литературе, музыке, живописи", – романтизировала тему Лиза Арзамасова.

Беременная актриса добавила, что сейчас она счастлива благодаря своему прославленному супругу. При этом Арзамасова добавила, что с детства не верит в сказки про принцесс и относится к реальной жизни гораздо прозаичнее.

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Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 30 июня 2021, 16:39 Источник: "Эмпатия Манучи" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Газманов и Арзамасова показали чувства на красной дорожке

комментарии

Ответить:

Гость781691
Пожаловаться Ответить
Понятно,что у этой Арзамасовой все случилось по расчету и без всяких чудес и сказок про принцев на белом коне: задачу поставила,задачу выполнила.
1

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