Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
Россияне потеряли Надежду Кадышеву
"Раздвинь ножки": всплыло имя главной любовницы Кобзона
Стало известно об исчезновении Елены Степаненко
партнеры
Четверг
12 августа
Лента новостей
14:16
Бросившая мужа Подольская нарушила семейное правило
14:04
В Екатеринбурге двух полицейских задержали за сбыт наркотиков
14:02
"Умирает в реанимации": Шаляпин жалеет деньги на врачей
14:00
Арзамасова пережила страшное вторжение: Бычки в паркете, следы на кровати
13:55
Российский мультик "Маша и Медведь" стал самым популярным в мире
13:49
Сбежавший в Истре заключенный сдался полиции
13:34
Только что родившая Арнтгольц воссоединилась с бывшим мужем
13:27
Появились данные о возможном присоединении Роналду к Месси в ПСЖ
13:24
"Бороться бесполезно": после споров с родственниками у Арзамасовой опустились руки
13:16
Чем занимается потенциальный зять Марии Порошиной и Гоши Куценко
13:14
Любовница поддержала идею Мамаева забрать дочь к себе
13:09
У берегов Греции затонуло пассажирское судно
13:04
Траты россиян за июль 2021 года стали рекордными
12:54
Судзиловскую вывели на чистую воду: Жена, любовница, содержанка
12:37
Сатановский поставил на место экс-посла Азербайджана: Шакал паршивый
12:34
Внешность подросшего сына Мироновой спровоцировала жаркие споры
12:19
В горы с голым задом: звезду "Орла и решки" сняли в неуместном виде
12:16
"Надо что-то поменять": вдова Этуша припомнила Кабаевой старую ошибку
12:00
В Тюмени столкнулись иномарка и "Газель"
11:46
"Заслужила": Разоблачившей Кабаеву Собчак всыпали по первое число
11:44
Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском
11:43
Угроза: Киркорову бесповоротно запретили въезд на Украину
11:41
В России за 24 часа коронавирус выявили у 21 932 человек
11:40
Райкин получил болезненный удар от Тархановой
10:47
Звезда сериала "Татьянин день" впадает в оцепенение из-за тяжелой болезни
10:44
Опасающейся за жизнь Макеевой потребовалась охрана
10:34
В Екатеринбурге полиция задержала 30 человек после криминальной сходки
09:45
Связь с Высоцким вскрылась у гроба звезды "Моей прекрасной няни"
09:42
Отец покойной Началовой о страданиях внучки: Старалась при нас не плакать
09:18
Появились кадры с места поисков упавшего на Камчатке вертолета
09:17
"С бодуна": опухшая Гузеева напугала видом без макияжа
09:07
Путин сделал Украине десять предупреждений – депутат Рады
08:41
В Кемеровской области перевернулся микроавтобус с пассажирами
08:21
Врач высказался о состоянии пропавшей Надежды Кадышевой: Реабилитация займет месяцы
06:13
К чему снится свадебное платье
04:09
Наркотики, алкоголь и секс в каменном гроте: всплыли странности семейной жизни Джоли и Питта
02:06
Бородина пригласила незнакомую женщину в Москву за деньги
00:17
"Похожа на ведьму": Ожиревшая Семенович развесила еду на голове
21:55
В Турции мотоциклист насмерть сбил российскую пенсионерку
21:50
"Теперь я точно знаю, что такое любовь": разведенная Муцениеце призналась в сильном чувстве
21:50
В Пензе три человека отравились алкоголем на свадьбе и умерли
21:25
Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Крыму
21:20
В Тульской области ребенок провалился в канализацию
21:14
"Показалось": Манукян все еще не может забыть о Бузовой
21:07
В Москве мужчина вырезал сердце у любимой женщины и покончил с собой
20:51
Житель Москвы выдал за случайно найденного младенца собственного внука
20:42
"Не любила, вот и бросила": мечтающую о счастье Бородину ткнули в больное место
20:40
Немецкий политолог Рар: после визита в Киев Меркель хочет уйти красиво
20:07
"Не хочу!": Жизнь заставила известную писательницу драить грязный подъезд
19:59
В Петербурге автобус врезался в столб на Ленинском проспекте
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Психолог ужаснула словами о наркотической зависимости сына Фриске и Шепелева
Накануне свадьбы с Азизой случилось несчастье
Манукяну врезали за гей-свадьбу с Киркоровым: Лишний человек
"Только два раза в неделю": Врач ограничил 75-летнего Петросяна в удовольствиях с женой
"Показалось": Манукян все еще не может забыть о Бузовой
Жена Петросяна ужаснула россиян странным платьем за бешеные деньги: У вас со вкусом-то беда
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Арзамасова пережила страшное вторжение: Бычки в паркете, следы на кровати

Арзамасова пережила страшное вторжение: Бычки в паркете, следы на кровати

Елизавета Арзамасова редко дает интервью. На этот раз он пришла в студию к Алене Жигаловой.
прочитано 227 раз

Отвечать практически на все личные вопросы артистка отказалась. Она сообщила, что это то, что она потом расскажет своим детям около камина, а больше никому знать не нужно. Не раскрыла знаменитость ни пол будущего ребенка, ни то, будет ли Илья Авербух присутствовать при родах малыша. По мнению Елизаветы, все эти моменты крайне интимны и должны решаться внутри семьи.

ПО ТЕМЕ

"Бороться бесполезно": после споров с родственниками у Арзамасовой опустились руки

"Без слов": народ потерял дар речи при виде беременной Арзамасовой

 Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

Однако Елизавета Арзамасова затронула крайне неприятную тему. Известно, что ее папа ушел из жизни рано, но актриса никогда не комментировала страшную трагедию. Несмотря на это, мама смогла воспитать ее в любви и понимании, о чем нередко говорит сама звезда. Именно поэтому она просто не была готова к тому, что в мире могут быть и крайне непорядочные люди.

Тогда начинающей актрисе было 15 лет. Их с мамой не было дома, но, вернувшись, они оказались в неприятной ситуации. Уже сейчас актриса понимает, что грабители либо покинули квартиру за несколько минут до их появления, либо все еще находились там. Следы их присутствия были повсюду. По словам знаменитости, преступники даже не постеснялись попить воды в их доме.

"Бычки в паркете, следы на моей кровати", – вздохнула Елизавета Арзамасова. Она сообщила, что ничего представляющего большую материальную ценность грабители не забрали. Однако они унесли вещи, которые были важны для семьи. Актриса вспомнила, что неизвестные забрали шубу, которую она купила маме на первые деньги со съемок, а также позолоченный кулон, который подарил ей в детстве покойный папа.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 12 августа 2021, 14:00 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Папина дочка" выпятила грудь

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском

Невеселое известие

Шоу-бизнес

Сняла парик: всплыл шокирующий снимок Кадышевой после слухов о тяжелом состоянии

Певицу невозможно узнать
Шоу-бизнес

Спрячьте спичку и не позорьтесь: нежного дружка Лазарева унизили за малюсенький член

Малиновский сильно разочаровал поклонников
Шоу-бизнес

Письма Сталину, свадьба в 63 и смерть матери от рака: как Ахеджакова подарила квартиру алкоголику

Жизнь у актрисы очень насыщенная

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+