Арзамасова пережила страшное вторжение: Бычки в паркете, следы на кровати

Елизавета Арзамасова редко дает интервью. На этот раз он пришла в студию к Алене Жигаловой.

Отвечать практически на все личные вопросы артистка отказалась. Она сообщила, что это то, что она потом расскажет своим детям около камина, а больше никому знать не нужно. Не раскрыла знаменитость ни пол будущего ребенка, ни то, будет ли Илья Авербух присутствовать при родах малыша. По мнению Елизаветы, все эти моменты крайне интимны и должны решаться внутри семьи.

Однако Елизавета Арзамасова затронула крайне неприятную тему. Известно, что ее папа ушел из жизни рано, но актриса никогда не комментировала страшную трагедию. Несмотря на это, мама смогла воспитать ее в любви и понимании, о чем нередко говорит сама звезда. Именно поэтому она просто не была готова к тому, что в мире могут быть и крайне непорядочные люди.

Тогда начинающей актрисе было 15 лет. Их с мамой не было дома, но, вернувшись, они оказались в неприятной ситуации. Уже сейчас актриса понимает, что грабители либо покинули квартиру за несколько минут до их появления, либо все еще находились там. Следы их присутствия были повсюду. По словам знаменитости, преступники даже не постеснялись попить воды в их доме.

"Бычки в паркете, следы на моей кровати", – вздохнула Елизавета Арзамасова. Она сообщила, что ничего представляющего большую материальную ценность грабители не забрали. Однако они унесли вещи, которые были важны для семьи. Актриса вспомнила, что неизвестные забрали шубу, которую она купила маме на первые деньги со съемок, а также позолоченный кулон, который подарил ей в детстве покойный папа.

