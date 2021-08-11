"Подстава!": Малахов попался на ласках с копией жены

Андрей Малахов нашел супруге эффектную замену. Новая пассия ведущего возмутила россиян.

Семейная жизнь Андрея Малахова — тайна за семью печатями. Шоумен нечасто говорит о своей жене Наталье Шкулевой, интригуя поклонников. Избранница телеведущего держится от публики отстраненно и не провоцирует грязные слухи о личном. В начале лета пара отметила 10 лет брака — розовую свадьбу, а на днях вернулась из романтического путешествия за рубежом. После отпуска в Греции Андрей Малахов заскучал по любимой женщине и нашел способ утолить жажду эмоций. Его поймали нежно прильнувшим к картонной копии жены.

Пока телеведущий ласково обнимал изображение возлюбленной, его сняли на камеру. В кадре мужчина широко расставил ноги и прижался к поддельному плечу дорогой супруги. Андрей Малахов поделился фото в инстаграм-аккаунте. "Приехал к жене на работу… Не могу понять: рада ли она сюрпризу", — выразился шоумен.

Пользователи Сети по-разному отнеслись к картонной Наталье Шкулевой. Некоторые заявили, что копия выглядит весьма натурально, но это мнение разделили не все. "Бред! Видно ведь, что подстава! И зачем это нужно?", "Явно же манекен", "Невооруженным глазом видно фотомонтаж", "Неужели не понятно, что это макет", "Очень некрасиво сделано", "В чем прикол-то?" — написали россияне Андрею Малахову.

