Звездные встречи Андрея Малахова

23 июля 2001 года Андрей Малахов в эфире Первого канала начал перетряхивать чужое грязное белье. "Большая стирка", "Пять вечеров", "Пусть говорят" – название передачи менялось, но суть оставалась прежней. В течение часа ведущий вместе с приглашенными гостями в студии обсуждает подробности личной жизни героев. Любимые темы – лишение родительских прав, наркомания, суицид, проституция. Среди гостей часто бывали не только обычные люди, но знаменитости. Были, впрочем, и такие, кто звездой просыпался после эфира "Пусть говорят". Например, дважды изнасилованная Диана Шурыгина, которой посвятили несколько выпусков передачи.
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