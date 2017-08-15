Звездные встречи Андрея Малахова

23 июля 2001 года Андрей Малахов в эфире Первого канала начал перетряхивать чужое грязное белье. "Большая стирка", "Пять вечеров", "Пусть говорят" – название передачи менялось, но суть оставалась прежней. В течение часа ведущий вместе с приглашенными гостями в студии обсуждает подробности личной жизни героев. Любимые темы – лишение родительских прав, наркомания, суицид, проституция. Среди гостей часто бывали не только обычные люди, но знаменитости. Были, впрочем, и такие, кто звездой просыпался после эфира "Пусть говорят". Например, дважды изнасилованная Диана Шурыгина, которой посвятили несколько выпусков передачи.