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Шоу-бизнес
Изменившаяся жена Игоря Николаева ошарашила россиян своим видом

Изменившаяся жена Игоря Николаева ошарашила россиян своим видом

Юлия Проскурякова кардинально сменила имидж, отрезав длинные волосы.
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Певица похвасталась преображением в сторис своего инстаграм-аккаунта. 38-летняя звезда сделала стрижку каре. Супруга композитора Игоря Николаева долго носила длинные локоны.

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Артистка разместила снимок с новым имиджем. "Идет мне такая стрижка?", — спросила знаменитость поклонников, устроив голосование. На момент публикации данной статьи больше фолловеров проголосовало против короткой прически Юлии Проскуряковой. Судя по всему, подписчики были ошарашены внешним видом певицы.

Напомним, исполнительница уже 11 лет состоит в браке с певцом. Она младше избранника на 23 года. Однако пару никогда не смущала разница в возрасте. Супруги воспитывают пятилетнюю дочь Веронику.

Фото: www.instagram.com/uliaveronika/

Поклонники Игоря Николаева считают, что Юлия Проскурякова вернула артиста к жизни и дала вновь поверить в любовь. Ведь после расставания с Наташей Королевой композитор считал, что больше не будут счастлив в браке.

Отметим, что в последнее время Игорь Николаев сильно поправился. Его жена объяснила, в чем дело. По ее словам, во время периода самоизоляции они с супругом долго сидели дома. Певица не отрицает, что они оба склонны к полноте, так что вес все время нужно контролировать. Юлия Проскурякова заверила, что борется за здоровье артиста.

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Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 25 июля 2021, 17:25 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость810740
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прям вот россияне не спят ночами и думают,как же выглядит жена этого усатого хомяка.всем поx
1

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