Оголившаяся мать Насти Ивлеевой всполошила россиян

Наталья Никитина дала воочию понять, что в свои годы все еще остается в хорошей форме. Мать телеведущей выложила в своем инстаграм-аккаунте пляжную фотосессию.
Женщина предстала в разных позах в слитном купальнике. Подписчики восхитились ее красотой, отметив, что она прекрасно выглядит. Они осыпали мать Насти Ивлеевой комплиментами. "Красотка!", "Женщина-огонь!", "Шикарная!", – высказались фолловеры.
Примечательно, что недавно и сама блогерша решилась оголиться, поучаствовав в эротической фотосессии для журнала Playboy. Снимки телеведущей сразили ее поклонников наповал.
Напомним, в Сети уже некоторое время ходят слухи о том, что 30-летняя Настя Ивлеева и ее муж, рэпер Элджей, собираются разводиться. Поклонники звездной пары заметили, что блогерша перестала носить обручальное кольцо, которое долгое время не снимала. Супруги никак не комментируют данную ситуацию.
Настя Ивлеева и Элджей поженились в 2019 году. Тогда возлюбленные скрыли этот факт от публики. Пара сообщила о свадьбе лишь после того, как об этом стало известно журналистам.
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