Зарабатывающая миллионы Ивлеева ошарашила условиями жизни матери

Популярная ведущая и блогер Настя Ивлеева показала, как живет ее мать. Увиденное вызвало шок у поклонников звезды.

На днях фамилия Насти Ивлеевой мелькала в заголовках новостей. Журналисты восторгались поступком ведущей: она подарила мужу часы за 11 миллионов рублей.

А вот мать Ивлеевой не может похвастаться роскошным образом жизни. На ютуб-канале звезды появилось видео о ее визите в родной дом в деревне Разметелево.

Обнародованные кадры вызвали шок у преданных поклонников Насти, пишет Life. Пользователи Сети увидели допотопный ремонт в квартире и, мягко говоря, скромную ванную. Чтобы нормально помыться, нужно ждать, пока нагреется вода.

В комментариях к ролику подписчики Ивлеевой сошлись во мнении: такой быт ужасен. Они напомнили, что блогер зарабатывает не менее 50 миллионов в год.

Условия, в которых вынуждена жить мать Ивлеевой, временные. Телеведущая рассказывала, что откладывает деньги ей на квартиру. Правда, если тратить миллионы на аксессуары и одежду люксовых брендов, копить придется долго.