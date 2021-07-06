Лазарев унизил Кудрявцеву на глазах у миллионов людей: Лучше промолчать

50-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева вместе с 34-летним мужем Игорем Макаровым сейчас проводит время в отпуске. Семья прилетела в Сочи, чтобы отправить свою двухлетнюю дочь Машу в летний лагерь от балетной школы.
В своем "Инстаграм" Кудрявцева активно рассказывает об успехах своей дочери и делится фотографиями. Отпуск не стал исключением. На этот раз на опубликовала свежий кадр с отдыха, который удивил многих.
Звездная мать предстала на детской площадке в необычной позе. Она стояла на коленях, выставив свою пятую точку из отверстия в детском туннеле. "Мой отпуск", – кратко подписала звезда.
Очевидно, что Лера Кудрявцева с юмором отнеслась к публикации. Но фото вызвало неоднозначную реакцию поклонников и коллег Леры Кудрявцевой. Больше всего отличился певец Сергей Лазарев.
"Твой лучший ракурс", — написал певец.
Фанаты заметили, что его слова выглядят не совсем удачной шуткой. Сама же Лера Кудрявцева не стала отвечать коллеге. "Когда нечего сказать, лучше промолчать"; "Вам виднее"; "Сергей..." – написали разочарованные фанаты.
Напомним, сам Сергей Лазарев проводит время в Майами. На этой неделе он улетел туда один.
Популярные темы форума
Наталья вернулась
Критические дни не регулярные
Прямая линия с Путиным
Измена из-за алкоголя
Когда уже можно будет улететь в Европу?
Не известно Подробнее о лотки бетонные водоотводные купить