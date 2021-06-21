Лазарев оголил свои волосатые бугорки: Прикрой срам!

Сергей Лазарев гастролирует по стране с новым туром "Я не боюсь". Он показал снимок из автомобиля.

Кадрами гастролей певец активно делится в своем "Инстаграм". Стоит отметить, что теперь Сергей Лазарев разъезжает один, без своего дружка завсегдатая Алекса Малиновского. Последнее время их отношения артистов стали одной из главных тем для бурных обсуждений в Сети.

На одном из снимков Сергей Лазарев показал ноги, раздвинутые в непринужденной позе. Судя по всему, артист ехал в автомобиле и сфотографировал то, что видел перед собой.

Подписчики с юмором отметили, что Сергей Лазарев ходит в лохмотьях. На его джинсах были огромные прорези, сквозь которые выглядывали волосатые коленки. Также на нем были модные светлые кроссовки из лимитированной серии Adidas, стоимость которых достигает нескольких сотен рублей.

"Мы едем на концерт", – подписал кадр Лазарев.

Поклонники поспешили отметить, что в 38 лет мужчине, призеру "Евровидения" негоже ходить в драных штанах. Пользователи форума baginya.org высмеяли певца за его неумение одеваться.

"Лазарев в лохмотьях ходит, на нормальные целые штаны денег нет"; "Вечный мальчик Сережа"; "Давайте обсудим кучерявую волосню Лазарева"; "Прикрой срам!" – написали пользователи форума.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что с Сергеем Лазаревым на съемках произошло несчастье. Певец сорвал голос и потерял слух.