"Пусть торчат": Нетребко пожаловалась на густую растительность

Через несколько месяцев Анне Нетребко исполнится 50 лет. Однако поклонники просто не могут поверить в этот факт.

Сейчас артистка со своей семьей отдыхает на Сардинии. Каждый день она публикует красочные кадры в своем личном блоге. Оперная дива активно плавает, катается на лодке, демонстрирует поклонникам роскошные местные пейзажи и саму себя в ярких купальниках.

Накануне Анна Нетребко выложила фото и видео семейного путешествия на небольшом судне. Исполнительница показала свою фигуру в сиреневом купальнике, произведя фурор. Многие подписчики отметили, что она выглядит просто шикарно и очевидно серьезно работает над собой. Особенно публика оценила стройные и подкаченные ноги звезды.

На одном из видео артистка в шутку пожаловалась на свою прическу. Она отметила, что не любит маленькие волосики, растущие вдоль лица, так как их невозможно уложить. "Я в себе ненавижу эти дурацкие волосы, которые мне мешают быть красавицей", – возмутилась знаменитость.

Пользователи тут же принялись восхищаться внешним видом Анны Нетребко. "Вы красивая все равно. С волосами и без, потому что красота у Вас внутри", "Женщина всегда найдет в себе недостатки. Даже такая красавица как Вы", "В себе надо любить все! И эти милые волосы, создающие ореол вокруг Вашего милого лица", "Пусть торчат эти волосики, они придают Вам еще большую симпатичность", "Замечательный пушок! Красивые люди и места", – писали они.

