"Детей не получилось": Нетребко и Эйвазову поставили страшный диагноз

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов давно вместе, но родить ребенка у них никак не получается.

Около семи лет знаменитая оперная певица счастлива в союзе с коллегой. Юсиф и Анна не только живут вместе, но и часто выступают дуэтом. Их брак вполне можно назвать идеальным, однако пара не может иметь общих наследников. При этом у Анны Нетребко уже есть сын от предыдущих отношений.

В ютуб-шоу "Между нами" возлюбленный Нетребко рассказал певице Валерии о том, что на пути к родительству они с супругой испробовали самые разные методы, но ничего не получается. Как выяснилось, звездные супруги могут иметь детей лишь по отдельности, однако на генетическом уровне они несовместимы, поэтому произвести на свет совместных отпрысков просто не могут.

Любой паре страшно услышать такой вердикт от врачей. Музыканты не стали исключением. Одно время они очень расстраивались из-за этого, но потом постарались отпустить болезненную тему. Как-то возникали мысли и о суррогатном материнстве, однако Эйвазов решил, что не будет "выцарапывать у судьбы ребенка", так как в будущем за это, возможно, придется дорого заплатить.

Кроме того, певцу удалось очень близко сойтись с сыном любимой женщины. Эйвазов чувствует, что между ним и мальчиком существует совершенно родственная связь, к тому же, мужчинам удалось стать настоящими друзьями. Несмотря на все трудности, певец заявил, что с Анной Нетребко он обрел душевный покой и чувствует себя действительно счастливым.