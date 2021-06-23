Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Среда
23 июня
Лента новостей
14:09
Под Москвой подростку оторвало руку при прыжке с тарзанки
13:59
В Южно-Сахалинске ребенка сбили на пешеходном переходе
13:52
"Позор!": Миддлтон в неуместном наряде разозлила британцев
13:52
"Планы сумасшедшие": Арзамасова не собирается засиживаться в декрете
13:50
"Гнет из себя принцессу": партнер Лазарева Малиновский закатил истерику из-за свадьбы
13:46
У берегов Сахалина заметили акулу-людоеда
13:41
Публика ахнула: Самбурская выставила напоказ все прелести
13:31
Мистический знак в день смерти Грачевского: Он все почувствовал
13:18
Под Москвой задержали похитителей сменных бритв
13:17
"Опять голая?!": скандальное поведение Волочковой в День памяти и скорби взбесило россиян
13:05
В Москве футбольные фанаты подрались с мигрантами
13:01
Роман с аферистом, неудачная кинокарьера и забвение: судьба "инопланетянки" Метелкиной
13:00
Модный красавец-внук блеснул у гроба Лысенко
12:53
Лицемерие белорусской оппозиции: Алексиевич назвала Тихановскую "беглой кухаркой"
12:45
"Детей не получилось": Нетребко и Эйвазову поставили страшный диагноз
12:09
В Саратове детский паравозик перевернулся вместе с пассажирами
11:46
"Я очень расстраиваюсь": Арзамасова заговорила о хейте в свой адрес
11:40
Число заразившихся коронавирусом в России вновь превысило 17 тысяч
11:39
"Будем прыгать от локдауна к локдауну": эксперт предсказал будущее жителей России
11:33
Депутат бундестага: Германия готовится к войне с Россией
11:29
Россиян ждет рост цен на бумажные книги: в чем причина
11:23
Противники независимости Каталонии устроили массовый протест в Испании
11:18
"Он очень хотел": Королева объяснила отсутсвие наследников в браке с Николаевым
10:59
"Даже удовольствие не успела получить!": Чехову прилюдно потрогали между ног
10:54
В Московской области врачи вырезали у юной пациентки гигантскую опухоль
10:44
Два миллиона россиян не получили выплаты по накопительной части пенсии: названы причины
10:31
Под Москвой задержали мужчину с двумя килограммами мефедрона
10:27
"Съехала башка": Ягудин заявил об эмоциональном срыве
10:23
"Улучшений нет": всплыли новые детали состояния пребывающей в коме МакSим
10:16
К чему приведут низкие темпы вакцинации от COVID-19 в России? Ответ эксперта
10:05
В Африке задержали туристов из России
09:55
"Сильно тревожит": Билан откровенно рассказал о пьяном скандале
09:35
Лукашенко: Европейцы должны сто лет стоять на коленях перед белорусским народом
09:35
"Это постоянный крик!": тяжелобольная экс-супруга Аршавина открестилась от Барановской
09:14
"Негодяи": Разин восстал против друзей немощного Зайцева
09:02
В Санкт-Петербурге столкнулись два корабля
08:55
"Психопат, трус, не мужчина": сраженная страшным недугом экс-супруга публично врезала Аршавину
08:46
Власти Москвы высказались о введении "бесковидного" режима в магазинах и транспорте
08:43
Оставили без денег: смертельно больного Зайцева настигла новая беда
08:42
Есть пострадавшие: в Приморье из-за клеща произошло ДТП
06:01
Полуголые женщины вывели Боярского из себя
04:03
Уличенная во лжи Чехова показала фото без фильтров
02:04
"Похититель женских сердец": Джанабаева показала уникальный кадр с сыном
00:00
56-летняя Элизабет Херли вывалила напоказ наливную грудь
22:01
"Меня увели из семьи": изуродованная болезнью экс-супруга Аршавина раскрыла детали личной жизни
22:00
Уткин раскритиковал Черчесова после поражения сборной России: Наш тренер – паникер
21:28
"Было лучше": ставшую блондинкой Бузову разнесли в пух и прах
21:01
В день начала ВОВ Латушко сравнил Лукашенко с Гитлером
20:53
"Я не вакцинировался": Егор Бероев устроил прилюдную провокацию
20:35
Зеленский объявил о переговорах с Меркель
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская о возможной отмене санкций ЕС против Белоруссии: Это путь в никуда
Латушко заявил о начале подпольной борьбы против Лукашенко
Мать Королевой назвала размер американской пенсии: Ни дня не работала
Вайкуле сообщила грустную новость после веселой гулянки на юбилее Галкина
"Я не вакцинировался": Егор Бероев устроил прилюдную провокацию
Новые санкции Евросоюза поставят режим Лукашенко на колени – глава МИД Люксембурга
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Детей не получилось": Нетребко и Эйвазову поставили страшный диагноз

"Детей не получилось": Нетребко и Эйвазову поставили страшный диагноз

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов давно вместе, но родить ребенка у них никак не получается.
прочитано 937 раз

Около семи лет знаменитая оперная певица счастлива в союзе с коллегой. Юсиф и Анна не только живут вместе, но и часто выступают дуэтом. Их брак вполне можно назвать идеальным, однако пара не может иметь общих наследников. При этом у Анны Нетребко уже есть сын от предыдущих отношений.

ПО ТЕМЕ

"Нельзя показывать!": поклонники обсуждают оголенные конечности Анны Нетребко

Отказавшаяся от маски Нетребко выступила с протестом: Я считаю это преступлением!

 Анна Юрьевна Нетребко

Анна Юрьевна Нетребко оперная певица

В ютуб-шоу "Между нами" возлюбленный Нетребко рассказал певице Валерии о том, что на пути к родительству они с супругой испробовали самые разные методы, но ничего не получается. Как выяснилось, звездные супруги могут иметь детей лишь по отдельности, однако на генетическом уровне они несовместимы, поэтому произвести на свет совместных отпрысков просто не могут.

Любой паре страшно услышать такой вердикт от врачей. Музыканты не стали исключением. Одно время они очень расстраивались из-за этого, но потом постарались отпустить болезненную тему. Как-то возникали мысли и о суррогатном материнстве, однако Эйвазов решил, что не будет "выцарапывать у судьбы ребенка", так как в будущем за это, возможно, придется дорого заплатить.

Кроме того, певцу удалось очень близко сойтись с сыном любимой женщины. Эйвазов чувствует, что между ним и мальчиком существует совершенно родственная связь, к тому же, мужчинам удалось стать настоящими друзьями. Несмотря на все трудности, певец заявил, что с Анной Нетребко он обрел душевный покой и чувствует себя действительно счастливым.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 23 июня 2021, 12:45 Источник: Ютуб, "Между нами" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Нетребко потрясла Кремль

комментарии

Ответить:

Гость779566
Пожаловаться Ответить
Макеева злая дура.
Оставила детей без отца!
Бумеранг вернётся!
Лола
Пожаловаться Ответить
Везде есть свои плюсы и минусы!!!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Сильно тревожит": Билан откровенно рассказал о пьяном скандале

Артист не может забыть свой позор
Шоу-бизнес

"Опять голая?!": скандальное поведение Волочковой в День памяти и скорби взбесило россиян

Балерина решила не изменять созданному имиджу
Шоу-бизнес

Мистический знак в день смерти Грачевского: Он все почувствовал

Сын показал на фото отца
Шоу-бизнес

"Негодяи": Разин восстал против друзей немощного Зайцева

Продюсер возмущен поведением близких модельера

Гороскоп

Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+