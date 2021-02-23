Отказавшаяся от маски Нетребко выступила с протестом: Я считаю это преступлением!

49-летняя Анна Нетребко в шоке от новых правил, которые вводят театры во время пандемии коронавируса. Оперная певица выступила с заявлением.

В прошлом году из-за ухудшения эпидобстановки концертная деятельность была приостановлена. Анна Нетребко, как и многие знаменитости, на время осталась без работы. В 2021-м оперная певица наконец-таки вернулась на сцену, однако новые правила, введенные из-за распространения коронавируса, ее не устроили.

В своем инстаграм-аккаунте Нетребко рассказала, что театры, в которых она выступает, заставляют артистов выступать в защитных масках. "Я считаю это преступлением против здоровья певца!", – высказалась Анна. По ее мнению, пение в маске негативно влияет на легкие, сердце и голос артиста.

Нетребко заявила, что протестует против таких условий и отказывается следовать им. Певица также оставила хэштеги #Псевдозащита и #ЗащищаемОдноГубимДругое.

Преданные поклонники не стали критиковать Анну, а, наоборот, поддержали. Впрочем, в комментариях все равно завязалась бурная полемика по поводу ношения масок, поскольку мнений оказалось целое множество.

Напомним, в прошлом году Анна Нетребко заразилась коронавирусом. Состояние артистки ухудшилось настолько, что ей потребовалась госпитализация. Певица проходила лечение в одной из столичных клиник.