Отказавшаяся от маски Нетребко выступила с протестом: Я считаю это преступлением!

В прошлом году из-за ухудшения эпидобстановки концертная деятельность была приостановлена. Анна Нетребко, как и многие знаменитости, на время осталась без работы. В 2021-м оперная певица наконец-таки вернулась на сцену, однако новые правила, введенные из-за распространения коронавируса, ее не устроили.
В своем инстаграм-аккаунте Нетребко рассказала, что театры, в которых она выступает, заставляют артистов выступать в защитных масках. "Я считаю это преступлением против здоровья певца!", – высказалась Анна. По ее мнению, пение в маске негативно влияет на легкие, сердце и голос артиста.
Нетребко заявила, что протестует против таких условий и отказывается следовать им. Певица также оставила хэштеги #Псевдозащита и #ЗащищаемОдноГубимДругое.
Преданные поклонники не стали критиковать Анну, а, наоборот, поддержали. Впрочем, в комментариях все равно завязалась бурная полемика по поводу ношения масок, поскольку мнений оказалось целое множество.
Напомним, в прошлом году Анна Нетребко заразилась коронавирусом. Состояние артистки ухудшилось настолько, что ей потребовалась госпитализация. Певица проходила лечение в одной из столичных клиник.
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