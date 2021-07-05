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Шоу-бизнес
"Идиоты": внесенный в черный список скандалист Губерниев набросился на украинцев

"Идиоты": внесенный в черный список скандалист Губерниев набросился на украинцев

Дмитрий Губерниев возмущен решением Министерства культуры Незалежной. Ведомство внесло спортивного комментатора в перечень персон нон-грата.
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Журналист в шоке от такой несправедливости, По словам Дмитрия Губерниева, он в своих репортажах поддерживает украинских спортсменов. На Украине же его посчитали угрозой национальной безопасности страны.

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В сердцах известный ведущий назвал Минкульт Украины идиотами, представляющими угрозу для собственного народа. Он заявил, что плюет в "рожи" тех, кто принял такое решение по поводу него.

Дмитрий Губерниев сделал видеообращение, в котором также окрестил украинское ведомство язвительными эпитетами, передает Пятый канал. Он назвал его "министерством бескультурья".

Кроме того, журналист выразил уверенность, что министерству придется отменить свое решение под натиском публики. Он убежден, что украинские болельщики влюблены в его репортажи. Само решение Дмитрий Губерниев назвал тупорылым и смешным.

Напомним, ранее Дмитрий Губерниев угодил в громкий скандал из-за Ольги Бузовой. Ведущий публично оскорбил звезду своим вопросом о том, продолжает ли она по утрам пить коньяк. Сама поющая ведущая расплакалась после его слов, позже заявив, что теперь не считает журналиста мужчиной.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 5 июля 2021, 18:55 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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