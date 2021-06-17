Губерниев оценил свой профессионализм после эфира с Бузовой

В минувшие выходные Ольга Бузова стала гостьей студии телеканала "Матч ТВ". Ведущим программы был Дмитрий Губерниев.

Новоиспеченная актриса МХАТа пришла, чтобы обсудить сборную команду России перед матчем на "Евро-2020", однако все закончилось скандалом. Комментатор неудачно пошутил и в итоге довел артистку до слез. Впоследствии девушка даже отказалась принимать извинения Дмитрия Губерниева.

После случившегося народ разделился на два лагеря: одни встали на защиту Ольги Бузовой, а другие поблагодарили телеведущего за отличный эфир. Спустя несколько дней после скандала журналист дал интервью, в котором оценил свой профессионализм во время прямого включения с актрисой.

По словам Дмитрия Губерниева, он готов поставить себе твердую четверку, так как, уверен, можно было бы сработать еще лучше. Он рассказал, как бы теперь переиграл несколько шуток с Ольгой Бузовой. По словам комментатора, сейчас бы он "ввернул" уточнение про иностранного агента, так как актриса любит европейские команды.

Как признался Дмитрий Губерниев, его поразил уровень поддержки после инцидента с поющей ведущей. Он отметил, что к нему стали подходить на улице люди, жать руку и благодарить за отличное шоу.

Напомним, после случившегося Ольгу Бузову поддержали многие звезды: Яна Рудковская, Дима Билан, Давид Манукян и Максим Виторган. А вот Ксения Собчак, наоборот, порадовалась тому, как Дмитрий Губерниев "вывел неуча на чистую воду".