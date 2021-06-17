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Шоу-бизнес
Губерниев оценил свой профессионализм после эфира с Бузовой

Губерниев оценил свой профессионализм после эфира с Бузовой

В минувшие выходные Ольга Бузова стала гостьей студии телеканала "Матч ТВ". Ведущим программы был Дмитрий Губерниев.
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Новоиспеченная актриса МХАТа пришла, чтобы обсудить сборную команду России перед матчем на "Евро-2020", однако все закончилось скандалом. Комментатор неудачно пошутил и в итоге довел артистку до слез. Впоследствии девушка даже отказалась принимать извинения Дмитрия Губерниева.

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После случившегося народ разделился на два лагеря: одни встали на защиту Ольги Бузовой, а другие поблагодарили телеведущего за отличный эфир. Спустя несколько дней после скандала журналист дал интервью, в котором оценил свой профессионализм во время прямого включения с актрисой.

По словам Дмитрия Губерниева, он готов поставить себе твердую четверку, так как, уверен, можно было бы сработать еще лучше. Он рассказал, как бы теперь переиграл несколько шуток с Ольгой Бузовой. По словам комментатора, сейчас бы он "ввернул" уточнение про иностранного агента, так как актриса любит европейские команды.

Как признался Дмитрий Губерниев, его поразил уровень поддержки после инцидента с поющей ведущей. Он отметил, что к нему стали подходить на улице люди, жать руку и благодарить за отличное шоу.

Напомним, после случившегося Ольгу Бузову поддержали многие звезды: Яна Рудковская, Дима Билан, Давид Манукян и Максим Виторган. А вот Ксения Собчак, наоборот, порадовалась тому, как Дмитрий Губерниев "вывел неуча на чистую воду".

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Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 июня 2021, 12:29 Источник: Спорт-Экспресс ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость780748
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Губерниева так много,что невозможно смотреть спортивные передачи. Самолюбование собой прослеживается во всей его натуре. И с Бузовой не упустил шанс губошлеп.
жмем руку
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Таких оль только так, тупая безголосая вечно рыдаюшая дура.
Гость780737
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Дерьмовый комментатор ,плохой журналист ,человек <цензура>, не мужик.Словил Иуда 5 минут славы и все не успокоится. Продолжает г..но изрыгать. Ну тут уж кто чем наполнен....
Гость780654
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Старый толстомордый <цензура> этот Губерниев. Таким даже морду бить не хочется,чтоб руки не замарать.Тварь еще свое отхватит по полной.
Гость780726
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Руку ему жмут такие же отморозки как и он сам Противный толстомордый хам. Очень похож на свинью и внешне и внутренне
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