"Очень жалок": Губерниев продолжил издеваться над Бузовой после слез в прямом эфире

Скандал с участием Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева продолжается. Даже после извинений комментатор снова гнет свою линию.

В эфире телеканала "Матч-ТВ" произошел конфликт. Дмитрий Губерниев решил пошутить над дивой, но его монологи показались ей слишком жесткими. Сперва он "прошелся" по театральной карьере Ольги, а затем поинтересовался, перестала ли она пить коньяк по утрам. Фраза привела артистку в бешенство, она долго просила не перебивать ее и дать высказаться, а затем расплакалась. После спортивный аналитик принес ей свои извинения, а звезда еще долго отходила от ситуации, общаясь с поклонниками в "Инстаграме".

Публика и звезды шоу-бизнеса разделились на два лагеря. Многие посчитали, что Дмитрий Губерниев слегка переборщил, и ему не стоило оскорблять Ольгу Бузову на всю страну. Однако самого комментатора, видимо, все еще веселит ситуация.

Накануне в профиле телеканала в "Инстаграме" появился пост, посвященный артистке. На кадрах футболисты смотрят по телевизору ее мотивационную речь, в которой дива всячески подбадривает их и говорит, что все получится. "Спасибо Оле за победу на футболе", – гласит надпись под постом. "Отдых в местечке Коньяк ждет счастливых обладателей путевок", – гласит тут же написанный комментарий Дмитрия Губерниева.

Под юмористическим посланием можно увидеть около 200 оскорбительных высказываний в адрес комментатора. "Очень жалок", "О коньяке можете лишь догадываться, а мужское начало в Вас не заложено", "Трем мужикам так с девушкой! Выворачивает", "Позор, Дмитрий, это дно", – писали они.

