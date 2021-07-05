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Шоу-бизнес
"Мерзость какая": связавшегося с трансгендером Богомолова гонят из страны

"Мерзость какая": связавшегося с трансгендером Богомолова гонят из страны

Константин Богомолов нарвался на резкую критику россиян из-за того, что решил пригласить в свой спектакль артистку Наталью Максимову, которая раньше была мужчиной.
прочитано 429 раз

Предполагается, что актриса будет играть в постановке "Вишневый сад". В Сети известие об этом вызвало бурную реакцию.

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Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

Большинство комментаторов резко осудили решением худрука Театра на Малой Бронной. Они считают, что Константин Богомолов перешел все рамки приличий и негласных моральных норм, позвав в спектакль трансгендера. По мнению критиков, на сцене театра сменившим пол артистам не место.

Многие считают, что Константин Богомолов решил таким образом хайпануть. Некоторые язвительно предложили сменить пол самому режиссеру. Другие сочли, что современный театр превращают в "цирк уродцев".

Самые негативно настроенные россияне предложили выгнать мужа Ксении Собчак вместе с ней из страны. "Фу, мерзость какая", – высказался один из пользователей Сети.

Напомним, ранее громкий скандал в театральном и кино– сообществе разразился из-за участия Ольги Бузовой в спектакле МХАТа "Чудесный грузин". В частности, резкой критикой разразился режиссер и актер Никита Михалков. С гневом на артистку и руководство театра обрушились и рядовые россияне.

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Фото: АГН Москва/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 5 июля 2021, 17:08 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богомолова перекосило рядом с Собчак

комментарии

Ответить:

Гость790464
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Два душевных урода,что сам Богомол,что грязь ходячая блевотная Собачатина.
Гость783892
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такие выродки специально нацеленно уничтожают культуру любой страны, фу(((((
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