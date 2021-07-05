"Мерзость какая": связавшегося с трансгендером Богомолова гонят из страны

Предполагается, что актриса будет играть в постановке "Вишневый сад". В Сети известие об этом вызвало бурную реакцию.
Большинство комментаторов резко осудили решением худрука Театра на Малой Бронной. Они считают, что Константин Богомолов перешел все рамки приличий и негласных моральных норм, позвав в спектакль трансгендера. По мнению критиков, на сцене театра сменившим пол артистам не место.
Многие считают, что Константин Богомолов решил таким образом хайпануть. Некоторые язвительно предложили сменить пол самому режиссеру. Другие сочли, что современный театр превращают в "цирк уродцев".
Самые негативно настроенные россияне предложили выгнать мужа Ксении Собчак вместе с ней из страны. "Фу, мерзость какая", – высказался один из пользователей Сети.
Напомним, ранее громкий скандал в театральном и кино– сообществе разразился из-за участия Ольги Бузовой в спектакле МХАТа "Чудесный грузин". В частности, резкой критикой разразился режиссер и актер Никита Михалков. С гневом на артистку и руководство театра обрушились и рядовые россияне.
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