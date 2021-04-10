"Назло дуракам": новатора Богомолова заплевали за окровавленный тампон

В Сети активно обсуждают постановку Константина Богомолова. Судя по отзывам зрителей, режиссер переделал классический сюжет. Он сделал главную героиню еврейкой, а героя – русским солдатом. Артисты не только пели, но и читали рэп, который сочинил муж Ксении Собчак.
Это, конечно, поразило ценителей классики. Но больше всего их шокировал момент, когда Кармен подарила Хозе вместо розы окровавленный тампон, достав его из-под юбки. Зрители не оценили новаторство Богомолова. Они забросали режиссера гневными комментариями.
Позже Константин решил обратиться к тем, кто раскритиковал его постановку. Муж Собчак разместил в "Инстаграм" видео, снятое во время спектакля, чтобы доказать: публика, сидящая в зале, громко аплодировала артистам.
"Назло дуракам выкладываю сегодняшние поклоны", – написал режиссер под кадрами.
Константин Богомолов считает, что успех, вовлеченность публики, увлекательная история и виртуозное исполнение важнее правил, которые навязывают "хранители пыльной вечности". Но комментаторы продолжили: "Это падение культуры", "Мне вас жаль... Вы, действительно, уверовали, что людям нравится ваше "творение".
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