Отказавшемуся от бутылки Моргенштерну поставили капельницу

Рэпер Моргенштерн со совей возлюбленной Диларой Зинатуллиной проводит медовый месяц в Турции.

На отдыхе с певцом случилась беда. В своем инстаграм-аккаунте он рассказал, что получил солнечный удар. Медики спасли артиста, поставив ему капельницу. Ранее исполнитель лежал в больнице из-за проблем с почками.

Моргенштерн признался, что очень счастлив в путешествии. По его словам, столько положительных эмоций он не испытывал за всю жизнь. Рэпер расценил это как урок судьбы – рэпер сделал вывод, что может получать удовольствие без допингов.

Музыкант похвастался, что уже пятый день не пьет алкоголь, не курит и даже не испытывает тяги к этим дурным привычкам. Свой пост Моргенштерн снабдил снимками из постели с избранницей. Там он лежит на кровати – нет, не обнаженный – в белоснежном халате.

Напомним, ранее голый Моргенштерн шокировал публику. Он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото нагишом из частного самолета.

Ранее эпатажный певец признавался, что у него были проблемы с наркотиками. Звезде даже вызывали скорую помощь. Позже он заверил, что развязный образ жизни остался у него в прошлом. Скоро Моргенштерн намерен стать семьянином, женившись на Диларе.