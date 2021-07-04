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Шоу-бизнес
Отказавшемуся от бутылки Моргенштерну поставили капельницу

Отказавшемуся от бутылки Моргенштерну поставили капельницу

Рэпер Моргенштерн со совей возлюбленной Диларой Зинатуллиной проводит медовый месяц в Турции.
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На отдыхе с певцом случилась беда. В своем инстаграм-аккаунте он рассказал, что получил солнечный удар. Медики спасли артиста, поставив ему капельницу. Ранее исполнитель лежал в больнице из-за проблем с почками.

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Моргенштерн признался, что очень счастлив в путешествии. По его словам, столько положительных эмоций он не испытывал за всю жизнь. Рэпер расценил это как урок судьбы – рэпер сделал вывод, что может получать удовольствие без допингов.

Музыкант похвастался, что уже пятый день не пьет алкоголь, не курит и даже не испытывает тяги к этим дурным привычкам. Свой пост Моргенштерн снабдил снимками из постели с избранницей. Там он лежит на кровати – нет, не обнаженный – в белоснежном халате.

Напомним, ранее голый Моргенштерн шокировал публику. Он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте фото нагишом из частного самолета.

Ранее эпатажный певец признавался, что у него были проблемы с наркотиками. Звезде даже вызывали скорую помощь. Позже он заверил, что развязный образ жизни остался у него в прошлом. Скоро Моргенштерн намерен стать семьянином, женившись на Диларе.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Рэпер Моргенштерн. Фото: Pavel Kashaev/globallookpress.com
Автор: 4 июля 2021, 08:19 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обнародованы снимки голого Моргенштерна после скандальной выходки в отеле

комментарии

Ответить:

%рен90%0лен
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здесь не поможет и кокошник,смотрю на харю просто %мо!!!ник !!!!"герой"один по району может не пройти-настучат в бубен-не фанаты!
Гость792036
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Он мужик или заднепроходной тоннель? Мужик с накрашенными ногтями? 100% пробитый татарчонок. Альфа Банк обслуживает, видимо.
Гость783767
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Гость783767
Хороший симпатичный парень. Он показывает вам, что приносит ему большую прибыль. И это ваша проблема, что у вас дурной вкус. А он просто элементарно зарабатывает деньги. Он добродушный, благородный, он дает большие деньги на лечение больных детей. Молодец. Удачи тебе, парень.
показывает вам ТО,
Гость783767
Пожаловаться Ответить
Хороший симпатичный парень. Он показывает вам, что приносит ему большую прибыль. И это ваша проблема, что у вас дурной вкус. А он просто элементарно зарабатывает деньги. Он добродушный, благородный, он дает большие деньги на лечение больных детей. Молодец. Удачи тебе, парень.
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