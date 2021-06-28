Оголившегося перед тестем Моргенштерна публично освистали: Мужику как дальше жить?

Недавно Моргенштерн арендовал частный джет для перелета. На борту он устроил перформанс.

Вместе с артистом и его невестой Диларой в самолете находились родители девушки. Родственники чинно обедали, как вдруг с ними появился голый рэпер, решивший устроить баню прямо во время полета. Парень облил себя шампанским, улегся рядом с будущими тестем и тещей и приказал помощнику отхлестать его березовыми вениками.

Многие подписчики обратили внимание на ошарашенный вид родителей невесты Моргенштерна. Они едва успели отвернуться, чтобы не увидеть перед носом причиндалов жениха дочери. Лена Мира также не смогла пройти мимо провокационного поступка рэпера. В личном блоге она разнесла его в пух и прах за непристойное поведение.

"Ты, Морген, в очередной раз попиарился и, наверное, уже и забыл о своей тупой выходке, а красному от стыда мужику как дальше в своей провинции жить? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) – написала журналистка. Она добавила, что пиар пиаром, однако трясти половым органом перед тестем как минимум неприлично.

Лена Миро подчеркнула, что своим поступком Моргенштерн унизил взрослых людей, родителей девушки, которую он, как заявляет, любит. Блогер предрекла браку рэпера скорый конец, отметив, что союз с униженной женщиной обречен.