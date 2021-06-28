"Медицина бессильна": обливающийся элитным шампанским Моргенштерн в леопардовых трусах вызвал оторопь

Скандальный рэпер Моргенштерн продолжает удивлять пользователей и собственную невесту. На этот раз он развлекся в отеле.

Исполнитель опубликовал новое видео. На кадрах он активно передвигается по гостиничному номеру, открывая шампанское. Исполнитель нарочито продемонстрировал подписчикам бутылку с этикеткой элитного бренда и, извиняясь перед горничной, окропил алкогольным напитком все вокруг. Завершил "эффектное появление" рэпер тем, что вылил остатки содержимого себе на голову.

Однако на этом мероприятие не завершилось. "Уборщица, прости!" – вскрикнул артист в очередной раз, отметив, что это его работа. После он вдруг заявил, что ей будет приятно пособирать кое-что другое и принялся разбрасывать долларовые купюры по полу. За кадром можно услышать удивленный голос невесты певца, которая, видимо, снимала все представление. "Что за ******", – возмутилась она.

В конце ролика довольный артист, смеясь, попрощался с поклонниками и отправился в ванную комнату. Недовольны всей ситуацией остались лишь его подписчики. Некоторые из них уже давно не пытаются отыскать глубинный смысл действий кумира и стараются относится ко всему с юмором. Они поинтересовались, можно ли устроиться к нему уборщицей после такого.

Других же поведение Моргенштерна просто вывело из себя. "Когда эти понты закончатся?", "Что с ним происходит", "Бедная Дилара", "Какой же клоун", "Зачем гадить то", "Ну, тут уже медицина бессильна", "Ты что творишь то вообще? Очнись, парень", "Совсем поехал", "Теперь и Алишеру собирать на лечение", "Просто аут", – возмутились они.

